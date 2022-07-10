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Ру Тат
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Экономика
10 июля 2022  11:57

Канада намерена расширить санкции против России

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Власти Канады расширят санкции против нефтяного, газового и химического секторов российской промышленности. Об этом говорится в заявлении канадского министра иностранных дел Мелани Жоли.

«Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — пояснила глава МИД Канады.

Теперь канадские компании должны будут закрыть контракты с российскими предприятиями, работающими в этих отраслях, за 60 дней.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Канады подтвердили возвращение Германии турбины для газопровода «Северный поток», задержанной в стране после ремонта из-за антироссийских санкций.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России.

#санкции против россии #канада
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