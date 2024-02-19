Kan: Неизвестные попытались изменить маршрут израильского самолета у берегов Сомали

Неизвестные попытались изменить маршрут самолета израильской авиакомпании El Al при его пролете у берегов Сомали, перехватив контроль над системой связи воздушного судна. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan.

По информации станции, на борту лайнера, следовавшего из Пхукета в Тель-Авив, находились 250 человек. Экипаж получил по радио инструкции, которые отличались от полетного плана. Пилоты поняли, что их вводят в заблуждение, и переключились на альтернативные средства связи. В итоге самолет успешно приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле.

Авиакомпания подтвердила, что инцидент действительно имел место. По данным перевозчика, управление гражданской авиации Сомали недавно предупредило все мировые авиакомпании о возможных сбоях связи в этом районе. Летчики «получили указание использовать альтернативные средства связи в такой ситуации».

При этом в El Al заверили, что сбои произошли не только с самолетами авиакомпании и что они не являются «инцидентами безопасности». Вместе с тем газета The Jerusalem Post пишет, что это второй такой случай за последнюю неделю.

Источники Kan допустили, что ответственность за инцидент может нести непризнанная республика Сомалиленд, которая в начале текущего года подписала соглашение с Эфиопией о предоставлении доступа к ее портам в обмен на признание независимости.

Маршруты самолетов над Аденским заливом проходят примерно на равном удалении от берегов Сомали и Йемена. Контролирующие северную часть последнего повстанцы-хуситы атакуют торговые суда, требуя остановить войну Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.