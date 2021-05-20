Камияр Байтемиров: Необходимо в целом пересмотреть агроэкономическую политику государства

В России необходимо пересмотреть агроэкономическую политику, включая технологические приемы, которые нужно внедрять. Об этом заявил председатель Ассоциации фермеров, крестьянский подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ Камияр Байтемиров на круглом столе о перспективах развития органического сельского хозяйства.

«Органическое сельское хозяйство направлено на сохранение окружающей среды и здоровья людей. Говоря о развитии органического земледелия, считаем, что главными инвесторами страны являются аграрии, поэтому соответствующее отношение к ним должно быть и в агроэкономической политике. Необходимо в целом пересмотреть агроэкономическую политику государства», — сказал докладчик.

По мнению Байтемирова, развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе имеет большое значение для республики, поскольку фермеры производят качественную продукцию, а она пользуется большим спросом у населения. Он подчеркнул, что большая часть бюджетных средств, которые выделяются на сельское хозяйство, направлена на крупные сельхозпредприятия, а «упор нужно делать на более мелкие хозяйства».

«Одна из задач, которую мы определили в соглашении о взаимном сотрудничестве с Академией наук РТ, — использовать те возможности, которые позволят науке отработать варианты, касающиеся органического земледелия, технологий, чтобы производить экологически чистую продукцию. В передовых фермерских хозяйствах создаем базу, чтобы с учеными проработать те технологии, которые соответствуют органическому земледелию», — отметил председатель ассоциации.

Вице-президент Академии наук РТ Вадим Хоменко добавил, что для развития органического сельского хозяйства требуется бюджетная поддержка. «По данным специалистов, более 40% болезней людей возникает из-за употребления некачественных продуктов питания. Если какие-то затраты на медицину перекинуть на производство экологически чистой продукции, то меньше будет болезней у людей», — убежден он.

«Когда вы в последний раз видели пчел? Их не стало. Есть шмели, майские жуки, мухи, блохи, а пчел нет. Отсутствие пчел — это показатель экологичности среды. Если пчелы исчезли, значит, резко ухудшилась экология», — заключил вице-президент Академии наук РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане в этом году для производителей органической продукции и хозяйств, переходящих на такое направление работы, предусмотрено 10 млн рублей субсидий.