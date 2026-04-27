Камилла Гарапшина получила Гран-при конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан – 2026»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Казани по итогам финала конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан – 2026» обладательницей Гран-при стала предпринимательница Камилла Гарапшина.

Она успешно развивает образовательный проект, связанный с обучением китайскому языку и межкультурной коммуникации – направлением, интерес к которому растет на фоне расширения деловых контактов с азиатскими рынками.

Конкурс «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан», являющийся региональным этапом федерального проекта, в последние годы усиливает свое значение для деловой среды республики. Он объединяет предпринимательниц из различных отраслей и становится площадкой для обмена опытом, развития личного бренда и формирования профессиональных связей.

Победа Камиллы Гарапшиной отражает тренд на усиление роли образовательных проектов и международной экспертизы в предпринимательской экосистеме Татарстана.