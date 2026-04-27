Руc Тат
16+
Общество 27 апреля 2026 18:01

Камилла Гарапшина получила Гран-при конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан – 2026»

Камилла Гарапшина получила Гран-при конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан – 2026»
Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Казани по итогам финала конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан – 2026» обладательницей Гран-при стала предпринимательница Камилла Гарапшина.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Она успешно развивает образовательный проект, связанный с обучением китайскому языку и межкультурной коммуникации – направлением, интерес к которому растет на фоне расширения деловых контактов с азиатскими рынками.

Конкурс «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан», являющийся региональным этапом федерального проекта, в последние годы усиливает свое значение для деловой среды республики. Он объединяет предпринимательниц из различных отраслей и становится площадкой для обмена опытом, развития личного бренда и формирования профессиональных связей.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Победа Камиллы Гарапшиной отражает тренд на усиление роли образовательных проектов и международной экспертизы в предпринимательской экосистеме Татарстана.

#конкурс красоты
Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

27 апреля 2026
В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

26 апреля 2026
