В Казани прошел финал конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан – 2026»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Korston Club Hotel Kazan 23 апреля состоялся финал конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан – 2026» – регионального этапа всероссийского проекта «Мисс и Миссис Бизнес Россия». Мероприятие собрало 1000 зрителей и стало значимым событием в деловой и общественной жизни республики. В финале приняли участие 25 предпринимательниц, представляющих различные отрасли экономики: промышленность и металлообработку, поставки оборудования, образование, стоматологию, косметологию, психологию, флористику, декор, PR и маркетинг.

Конкурс длился полтора месяца и включал четыре этапа, в рамках которых участницы последовательно раскрывали свои профессиональные и личные качества. Отдельной частью проекта стал образовательный блок, состоявший из десяти мастер-классов от экспертов по ключевым направлениям ведения бизнеса: стратегия, маркетинг, публичные коммуникации, личный бренд, управление и развитие проектов. В рамках программы конкурсантки принимали участие в деловых встречах, нетворкинге и совместных активностях, что способствовало формированию новых деловых связей.

«За каждой участницей стоит не только бизнес, но и личная история – со своими испытаниями, ростом, решениями. Эти истории очень разные, но в каждой есть достоинство, внутренняя сила и путь. Именно поэтому участницы становятся примером для многих женщин – в Татарстане и далеко за его пределами», – заметила региональный директор конкурса Юлия Тарасова.

Отдельное внимание в проекте уделяется вопросам социальной ответственности бизнеса. Многие участницы реализуют инициативы в сфере образования, благотворительности и развития локальных сообществ. Таким образом, конкурс способствует популяризации принципов ответственного предпринимательства и ESG-подхода, где бизнес рассматривается как инструмент устойчивого развития общества.

Финал конкурса прошел в формате торжественного мероприятия. Зрителям были представлены: дефиле участниц, выдержанное в духе элегантности и деловой эстетики; вечерние образы; творческие номера и шоу-программа. Кульминацией вечера стало вручение корон и наград победительницам.

В финале приняла участие директор всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия» Ирина Гоголь. Она отметила высокий уровень организации и подготовки участниц, подчеркнув, что Татарстан сегодня является одной из наиболее активно развивающихся площадок проекта в России. По ее словам, регион может рассматриваться в качестве площадки для проведения финала всероссийского конкурса в будущем. Организаторы регионального этапа сообщили, что готовы рассмотреть данную инициативу.

Одна из соорганизаторов конкурса, обладательница титула «Миссис Бизнес Россия – Gold» Ольга Глухова, подчеркнула системный подход к подготовке участниц.

«Мы всегда делаем проект на максимально высоком уровне – без компромиссов и без мелочей. Участницы это чувствуют, растут и выходят на другой уровень. Поэтому на всероссийский этап от Татарстана едут сильные, подготовленные девушки – и именно поэтому мы забираем победы. Татарстан сегодня – один из сильнейших регионов в этом проекте, и мы этим по-настоящему гордимся», – сказала она.

Победительницы конкурса

Гран-при конкурса – Камилла Гарапшина

Мисс Бизнес Татарстан – 2026 – Ильвина Гатина

1-я Вице Мисс Бизнес Татарстан – Наталья Исмагилова

2-я Вице Мисс Бизнес Татарстан – Регина Ахметсалихова

Миссис Бизнес Татарстан – 2026 – Анна Бахтеева

1-я Вице Миссис Бизнес Татарстан – Алия Нигметзянова

2-я Вице Миссис Бизнес Татарстан – Регина Пронина

Миссис Бизнес Классик Татарстан – 2026 – Ляля Бурганова

1-я Вице Миссис Бизнес Классик Татарстан – Ольга Юргенс

2-я Вице Миссис Бизнес Классик Татарстан – Гульназ Галеева

Миссис Бизнес Голд Татарстан – 2026 – Елена Убойцева

1-я Вице Миссис Бизнес Голд Татарстан – Венера Зайнуллина



Специальные номинации

Мисс Талант – Алена Сотник

Приз зрительских симпатий – Рамзия Шакирова

Леди Бизнеса – Инна Саттарова

Достояние Татарстана – Наталья Смирнова

Королева Бизнеса – Алия Насырова

Миссис Бизнес Казань – Юлия Ершова

Социально значимый бизнес Татарстана – Анна Мухачева



Конкурс «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан» проводится ежегодно и является частью федеральной программы по поддержке женского предпринимательства, объединяя активных и успешных женщин региона.