Камила Валиева завершит предсезонный сбор в Новогорске в пятницу

Группа Этери Тутберидзе вместе с олимпийской чемпионкой Пекина Камилой Валиевой завершит предсезонный сбор в Новогорске в эту пятницу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, дальнейшие тренировки спортсменки будут проводить в ледовом дворце «Хрустальный».

Напомним, сбор команды Тутберидзе в Новогорске начался 6 июня. При этом Камила Валиева и еще несколько фигуристок не могли проводить полноценные тренировки в ходе сбора из-за участий в различных шоу-программах.

Ранее сообщалось о том, что казанская фигуристка Валиева посетила московский Сабантуй.