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Спорт
3 июля 2022  12:45
Артур Халилуллов

Камила Валиева посетила московский Сабантуй

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева посетила Сабантуй в Москве в качестве почетного гостя.

Татарский национальный праздник прошел в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве.

Камила Валиева завоевала золотую медаль в командном зачете Олимпийских игр Пекина. В личном зачете фигуристка заняла лишь четвертое место на фоне допингового скандала вокруг спортсменки.

Уже известно, что Валиева продолжит спортивную карьеру. Сегодня в группе Этери Тутберидзе анонсировали новую короткую программу спортсменки.

#Камила Валиева #фигурное катание #сабантуй #московский сабантуй
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