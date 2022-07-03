Камила Валиева посетила московский Сабантуй

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева посетила Сабантуй в Москве в качестве почетного гостя.

Татарский национальный праздник прошел в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве.

Камила Валиева завоевала золотую медаль в командном зачете Олимпийских игр Пекина. В личном зачете фигуристка заняла лишь четвертое место на фоне допингового скандала вокруг спортсменки.

Уже известно, что Валиева продолжит спортивную карьеру. Сегодня в группе Этери Тутберидзе анонсировали новую короткую программу спортсменки.