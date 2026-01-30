Валиева выступит пятой. Стали известны результаты жеребьевки чемпионата России по прыжкам
Стали известны результаты жеребьевки, которая определила порядок выхода участников на чемпионат России по прыжкам 2026 года. Турнир пройдет на льду «Навка Арены» в Москве 31 января и 1 февраля.
В четвертьфинале среди мужчин первым на лед выйдет Владислав Дикиджи. За ним, в числе других фаворитов, выступят Евгений Семененко (четвертым), Марк Кондратюк (восьмым) и Андрей Мозалев (девятым).
В женском четвертьфинале в первой тройке стартуют Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова и Камилла Нелюбова. Один из самых ожидаемых номеров — пятый, под которым выступит Камила Валиева, возвращающаяся на официальные старты после перерыва.
В тот же день пройдет финал в дисциплине «дуэты», где соревнуются смешанные пары, составленные из участников одиночных разрядов. В числе самых интересных пар — четвертый дуэт Марк Кондратюк/Камила Валиева и пятый Андрей Мозалев/Алиса Двоеглазова.
1 февраля на лед выйдут спортивные пары. Соревноваться в полуфинале будут шесть сильнейших дуэтов страны. Второй по списку выступит действующая чемпионка страны и обладательница самых сложных элементов Александра Бойкова с партнером Дмитрием Козловским. Непосредственно перед ними стартует пара Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков. Также в борьбу вступят такие известные пары, как Анастасия Мишина/Александр Галлямов (четвертый номер) и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (пятый номер).
Порядок выступлений на 31 января:
Мужчины, 1/4 финала: Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Григорий Фёдоров, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Роман Савосин, Глеб Лутфуллин, Николай Угожаев.
Женщины, 1/4 финала: Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова, Камилла Нелюбова, Мария Елисова, Камила Валиева, Мария Захарова, Александра Трусова, Софья Муравьёва, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.
Финал, парные выступления (смешанные дуэты): Ветлугин/Фролова, Дикиджи/Захарова, Игнатов/Трусова, Кондратюк/Валиева, Мозалёв/Двоеглазова, Семененко/Муравьёва.