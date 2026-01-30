Валиева выступит пятой. Стали известны результаты жеребьевки чемпионата России по прыжкам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стали известны результаты жеребьевки, которая определила порядок выхода участников на чемпионат России по прыжкам 2026 года. Турнир пройдет на льду «Навка Арены» в Москве 31 января и 1 февраля.

В четвертьфинале среди мужчин первым на лед выйдет Владислав Дикиджи. За ним, в числе других фаворитов, выступят Евгений Семененко (четвертым), Марк Кондратюк (восьмым) и Андрей Мозалев (девятым).

В женском четвертьфинале в первой тройке стартуют Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова и Камилла Нелюбова. Один из самых ожидаемых номеров — пятый, под которым выступит Камила Валиева, возвращающаяся на официальные старты после перерыва.

В тот же день пройдет финал в дисциплине «дуэты», где соревнуются смешанные пары, составленные из участников одиночных разрядов. В числе самых интересных пар — четвертый дуэт Марк Кондратюк/Камила Валиева и пятый Андрей Мозалев/Алиса Двоеглазова.

1 февраля на лед выйдут спортивные пары. Соревноваться в полуфинале будут шесть сильнейших дуэтов страны. Второй по списку выступит действующая чемпионка страны и обладательница самых сложных элементов Александра Бойкова с партнером Дмитрием Козловским. Непосредственно перед ними стартует пара Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков. Также в борьбу вступят такие известные пары, как Анастасия Мишина/Александр Галлямов (четвертый номер) и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (пятый номер).

Порядок выступлений на 31 января:

Мужчины, 1/4 финала: Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Григорий Фёдоров, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Роман Савосин, Глеб Лутфуллин, Николай Угожаев.

Женщины, 1/4 финала: Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова, Камилла Нелюбова, Мария Елисова, Камила Валиева, Мария Захарова, Александра Трусова, Софья Муравьёва, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.

Финал, парные выступления (смешанные дуэты): Ветлугин/Фролова, Дикиджи/Захарова, Игнатов/Трусова, Кондратюк/Валиева, Мозалёв/Двоеглазова, Семененко/Муравьёва.