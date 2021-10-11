Российская фигуристка Валиева установила два мировых рекорда и выиграла турнир

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом набранные спортсменкой оценки побили сразу два мировых рекорда: суммарный балл 249,24 побил рекорд Алены Косторной, а балл за произвольную программу (174,31) улучшил рекордный результат Александры Трусовой.

Второе и третье места на турнире также заняли россиянки — Елизавета Туктамышева (233,30) и Алена Косторная (218,83) соответственно.

Валиева впервые выступила на взрослом международном уровне, однако она является действующей чемпионкой мира среди юниоров, победительницей финала юниорского Гран-при сезона-2019/20. Фигуристка тренируется у Этери Тутберидзе.