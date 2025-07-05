Камила Валиева сыграла в игру «Разбей горшок» на Сабантуе в Москве
Олимпийская чемпионка Камила Валиева второй раз стала гостьей Московского Сабантуя. В этом году фигуристка не только наслаждалась праздником, но и сама присоединилась к традиционным играм.
Гостья призналась, что с удовольствием окунулась в атмосферу Сабантуя и тепло восприняла приглашение принять участие в национальной игре «Чүлмәк вату» – «Разбей горшок».
Спортсменка с завязанными глазами ловко разбила глиняный сосуд – одно из самых любимых народных состязаний татарского Сабантуя.
Московский Сабантуй ежегодно собирает десятки тысяч гостей и включает концертную программу, ремесленные ярмарки, национальные блюда и традиционные игры.
Подробнее о Сабантуе в столице России читайте в статье «Праздник стал любимым для москвичей»: в столице России масштабно отметили Сабантуй.
Фото и видео: Полпредство РТ в РФ.