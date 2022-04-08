Камила Валиева и Анна Щербакова выступят в шоу к юбилею Татьяны Тарасовой

Олимпийские чемпионки Пекина – 2022 по фигурному катанию Камила Валиева и Анна Щербакова примут участие в ледовом шоу, посвященном юбилею заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Ильи Авербуха.

Стоит отметить, что помимо Валиевой и Щербаковой в шоу выступят также Евгения Медведева и Алина Загитова.

«Приглашаю всех на ближайшее гала-шоу к юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой, оно будет 15 и 16 апреля. В состав добавились Камила Валиева и Аня Щербакова. Зрители смогут увидеть Женю Медведеву, Алину Загитову, всех чемпионов пекинских игр», – заявил продюсер шоу Авербух.

Напомним, ранее Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала возобновление активных тренировок на льду.