Камила Валиева разгромила Трусову, Щербакову и Туктамышеву в короткой программе ЧР

В короткой программе чемпионата России в женском одиночном катании уверенную победу одержала Камила Валиева. За прокат она набрала 90,38 балла, установив мировой рекорд. Уроженка Казани чисто исполнила свою программу, серьезно оторвавшись от конкуренток.

Ее основная соперница Александра Трусова упала с тройного акселя, набрав всего 74,21 балла и заняв лишь пятое место по итогам короткой программы. Другая претендентка на высокие места Елизавета Туктамышева также упала с тройного акселя и сдвоила тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем. Фигуристка заняла лишь седьмое место, набрав 71,28 балла.

В итоге на втором месте короткую программу завершила Софья Муравьева, а тройку призеров замкнула действующая чемпионка России Анна Щербакова. Она чисто исполнила все элементы, но заняла лишь третье место.

Завтра фигуристки определят чемпиона и призеров российского первенства, исполнив произвольную программу.

Ранее мы публиковали обзорный материал о шансах на чемпионство основных претенденток на золото женского одиночного катания на чемпионате страны.

Топ-10 женского одиночного катания по итогам короткой программы

1. Камила Валиева – 90,38

2. Софья Муравьева – 81,87

3. Анна Щербакова – 81,46

4. Софья Самоделкина – 76,74

5. Александра Трусова – 74,21

6. Аделия Петросян – 73,29

7. Елизавета Туктамышева – 71,28

8. Ксения Синицына – 70,75

9. Майя Хромых – 69,36

10. Анастасия Зинина – 68,94