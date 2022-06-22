Камила Валиева – о возвращении на лед: «Надеюсь, скоро наберу былую форму»

Олимпийская чемпионка из Казани Камила Валиева рассказала, как сдавала ОГЭ.

«Я довольна своим отпуском. Два месяца отдыхала и полмесяца готовилась к ОГЭ и сдавала его. Самый первый экзамен — самый волнительный, потому что ты не знаешь, что там будет. Первым сдавали английский, и там всего два человека в аудитории и два проверяющих было. Самые волнительные экзамены — английский и русский, а самые спокойные – биология и математика», – цитирует Валиеву «Чемпионат».

Кроме того, фигуристка прокомментировала возвращение в привычный ритм после отпуска, а также рассказала, когда начнется новый сезон.

«Сейчас тяжело, но надеюсь, что скоро наберу былую форму. До выхода на лёд я старалась ходить в зал, чтобы хоть немножко своё тело привести в порядок. Вроде бы в зале ты делаешь всё нормально: бегаешь, не задыхаешься. А выходишь на лёд, всё равно другие мышцы работают, ты катаешься, сделал пару кругов – и всё, ты устал, как будто никогда не катался. У нас обычно сезон начинается в сентябре, а тут в октябре, в конце сентября. Так что не бежим никуда, спокойно начинаем», – подчеркнула Валиева.

Камила родилась и начала заниматься фигурным катанием в Казани. В шесть лет она переехала в Москву. Сейчас фигуристка представляет тренерскую группу Этери Тутберидзе.

Ранее стало известно, что Валиева исполнит главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек».