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Спорт
26 января 2022  12:15
Артур Халилуллов

Камила Валиева и другие фигуристы Тутберидзе отправились на предолимпийский сбор

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Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова вылетели сегодня на тренировочный сбор в Красноярск. 1 февраля спортсменки отправятся в Пекин для участия в Олимпийских играх.

Помимо женщин-одиночниц, на сборы отправились и другие спортсмены из группы Этери Тутберидзе. Речь о Евгении Тарасовой и Владимире Морозове, которые примут участие в олимпийском турнире в парном разряде.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее стало известно расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.

#фигурное катание #камила валиева #этери тутберидзе
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