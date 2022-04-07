«Без спорта я уже не смогу»: Алина Загитова — о возобновлении активных тренировок на льду

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о возобновлении активных тренировок на льду. По словам российской фигуристки, спорт и фигурное катание уже давно стали неотъемлемыми частями ее жизни.

«Многие интересуются, почему я тренируюсь и что я делаю на катке. Отвечаю всем сразу. Во-первых, спорт и фигурное катание — неотъемлемые части моей жизни. Мне кажется, без спорта я уже не смогу, поэтому каждый день хожу на тренировки и стараюсь совершенствоваться. Также чтобы поддерживать свою форму для шоу, скоро будет шоу Этери Георгиевны [Тутберидзе], необходимо будет выглядеть соответствующе», — написала Загитова в своем Telegram-канале.

«Поскольку наш вид спорта напрямую связан с координацией, то даже три дня отдыха или отсутствия фигурного катания сразу дают о себе знать, и на тренировках многое не получается. В связи с этим я стараюсь наверстать свою форму и буквально вчера прыгнула лутц. Целый месяц я боролась, чтобы все-таки прыгнуть его. Очень хотелось это сделать», — уточнила фигуристка.

Стоит отметить, что спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Ранее Алина Загитова и Камила Валиева показали видео хореографической тренировки в зале в «Хрустальном».