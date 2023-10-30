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Руc Тат
Общество 30 октября 2023 21:10

Камиль хазрат Самигуллин: Взгляды Татарстана и Турции на вопросы религии очень похожи

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Камиль хазрат Самигуллин: Взгляды Татарстана и Турции на вопросы религии очень похожи

С точки зрения религии Татарстан и Турция очень схожи, у республик похожие языки, книги, одна программа религиозного образования. Об этом во время торжественного приема в Казани, посвященного 100-летию Турецкой Республики, сообщил «Татар-информу» муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«С точки зрения религии мы очень похожи, так как мы используем они книги, программу религиозного образования. Также схожи языки, взгляды на религиозные вопросы», – подчеркнул собеседник.

Он добавил, что в Татарстане уже появился пул специалистов, занимающихся правовыми вопросами в религии, которые прошли обучение в разных странах, в том числе Турции.

Напомним, что 100-летие образования Турецкой Республики отмечалось 29 октября. Со знаменательной датой лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана поздравили Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
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