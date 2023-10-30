Камиль хазрат Самигуллин: Взгляды Татарстана и Турции на вопросы религии очень похожи

С точки зрения религии Татарстан и Турция очень схожи, у республик похожие языки, книги, одна программа религиозного образования. Об этом во время торжественного приема в Казани, посвященного 100-летию Турецкой Республики, сообщил «Татар-информу» муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«С точки зрения религии мы очень похожи, так как мы используем они книги, программу религиозного образования. Также схожи языки, взгляды на религиозные вопросы», – подчеркнул собеседник.

Он добавил, что в Татарстане уже появился пул специалистов, занимающихся правовыми вопросами в религии, которые прошли обучение в разных странах, в том числе Турции.