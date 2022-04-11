Камиль Хафизов: доля «стелс-омикрона» в России превысила 90%

В России среди заболевших коронавирусом более 90% заражаются подвариантом «стелс» штамма омикрон, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В России доля "стелс-омикрона" составляет сейчас более 90% от всех новых случаев заболеваемости, но несмотря на широкое распространение этой сублинии, значительного роста заболеваемости не происходит», — передает его слова «Интерфакс».

Ученый считает, что существенного роста нет потому, что большинство россиян уже имеют антитела к коронавирусу. Многие переболели в конце 2021 года или начале 2022-го. Кроме того, велика доля привившихся россиян.

«Но надо понимать, что иммунитет не вечен, он со временем ослабевает, а значит придется обновлять "иммунную память", защиту от вируса», — уточнил Хафизов. Он уверен в необходимости ревакцинироваться. Иначе придется обновлять иммунитет «более опасным для здоровья способом» - вновь переболеть.

По данным на 11 апреля, с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано уже 140 119 случаев ковида. За это время в республике официально подтверждены 1914 смертей от коронавируса.