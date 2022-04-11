За сутки в Татарстане зарегистрировано 254 случая Covid-19

За минувшие сутки в Татарстане официально зарегистрировано 254 случая заражения коронавирусом. Медики госпитализировали 24 пациента, сообщают в оперштабе республики.

Среди заразившихся 22 ребенка.

Наибольшее количество заболевших отмечено в Казани (74 человека), Набережных Челнах (42) и Альметьевском районе (19).

Всего с начала пандемии в РТ зарегистрировано уже 140 119 случаев ковида.

За прошедшие сутки смерть от коронавируса подтверждена еще у 5 пациентов (мужчины 1940, 1936, 1949 г.р., женщины 1948, 1956 г.р.). За все время в Татарстане зафиксированы 1914 смертей от Covid-19.

Также за сутки числится 264 выздоровевших, за весь период их насчитывается 133 539 человек.

Всего провакцинировано 2 508 996 человек (прирост 931), из них 1 926 123 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 288 845 человек.