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Камиль Самигуллин: Ураза-байрам — лучший повод открыть новую страницу книги своих деяний
Председатель Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин поздравил единоверцев с наступающим праздником Ураза-байрам. Обращение опубликовано на сайте ДУМ республики.
«Сегодня после захода солнца наступит Ураза-байрам. От всей души поздравляю вас с этим благословенным праздником! На сердце мусульман сегодня одновременно грусть и радость, потому что, не успев начаться, Священный месяц Рамадан, которого мы так долго ждали, быстро подошел к концу», — сказал муфтий.
По его словам, особенно печально, что вместе со Священным месяцем уходят и его бесчисленные блага и особая милость Аллаха, которые даруются только в эти 30 дней. Камиль Самигуллин продолжил, что праздник Ураза-байрам мусульмане встречают с надеждой, что за время Рамадана сердца людей успели наполниться искренней верой, великодушием и добрыми намерениями, поскольку пост дан человеку для духовного очищения и воспитания своего нафса.
«В преддверии праздника мусульмане находятся в состоянии высокой степени богобоязненности, важно теперь сохранить эту чистоту в себе, а вокруг — атмосферу братства, прощения и покаяния, милосердия, мольбы и Корана, — сказал муфтий. — Ураза-байрам — это самый лучший повод для того, чтобы, достигнув прощения Аллаха, открыть новую страницу книги своих деяний и продолжить то хорошее, что было начато в Рамадан».
Он пожелал, чтобы Всевышний в честь праздника принял все поклонения, добрые дела и искренние намерения, совершенные в Священный месяц, и наградил за них своей милостью.
На субботнем совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ДУМ Татарстана и муниципальным образованиям республики создать все необходимые условия для проведения праздничных богослужений и мероприятий в Ураза-байрам.
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