Камиль Самигуллин: Программа русскоязычного онлайн-медресе совпадает с татарской версией

Духовное управление мусульман Татарстана запустило онлайн-медресе на русском языке. Представители ДУМ РТ презентовали этот проект в области заочного начального религиозного образования на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, русскоязычная версия создана на платформе онлайн-медресе на татарском языке, разработанного в 2021 году. Программы двух версий полностью совпадают, отметил муфтий.

При этом организаторы рассказали, что еще в 2021 году была возможность открыть онлайн-медресе на русском языке, однако муфтият счел правильным, чтобы проект, разработанный в Татарстане, реализовывался прежде всего на татарском языке. Несмотря на одинаковое содержание программ обучения, преподавательский состав двух онлайн-медресе отличается, уточнили представители муфтията.

«После пандемии потребность в получении образования в онлайн-формате особенно выросла. Несомненно, есть свои преимущества, когда получаешь знания в мечети, напрямую у наставника, но для тех, кто по разным причинам не может посещать мечети, онлайн-медресе дает возможность получить начальное религиозное образование», — заметил Камиль хазрат Самигуллин.

Ректор Российского исламского института Рафик хазрат Мухаметшин напомнил, что при наличии большого количества ресурсов для дистанционного обучения выбирать среди них надо с осторожностью.

«Сейчас онлайн-медресе, особенно на русском языке, очень много. Под влиянием некоторых опасных источников человек может стать сектантом или радикалом. Открывая онлайн-медресе, мы ставили две цели. Во-первых, в дистанционном формате даем качественное начальное религиозное образование. Во-вторых, его содержание основано на не запрещенном в России ханафитском мазхабе», — заявил ректор РИИ.

В программу онлайн-медресе входит изучение на базовом уровне семи основных исламских дисциплин. Это исламское право (фикх), акида (вероубеждение), Коран и тафсир (толкование), ахляк (этика), арабский язык и таджвид (правильное чтение Корана), жизнь пророка Мухаммеда и история ислама в России. Курс также включает подробный видеопрактикум по совершению намаза. Учащихся ожидают видеоуроки общей длительностью 48 часов. Также занятия дублируются в виде текста и аудио.

Занятия в онлайн-медресе ведут преподаватели медресе «Мухаммадия», Российского исламского института, Казанского федерального университета, а также имам-хатыбы казанских мечетей.

Руководитель издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин рассказал, что содержание онлайн-медресе основано на программе примечетских курсов в Татарстане. Одни и те же знания можно освоить как на очных занятиях в мечетях, так и через онлайн-обучение. В отличие от курсов при мечети, где занятия проходят один-два раза в неделю, онлайн-медресе позволяет заниматься в удобное время, каждый день. По оценке Ришата Хамидуллина, весь курс можно освоить за два месяца.

«В 2022 году в онлайн-медресе на татарском языке зарегистрировались 14 385 человек. Из них 77 человек успешно завершили обучение и полностью освоили программу по основам ислама. Среди пользователей медресе 43% — молодые люди до 44 лет, 60% — женщины. Помимо татар из России, в онлайн-медресе обучаются татары из Казахстана, США, Кыргызстана, Узбекистана, Германии», — привел данные Ришат Хамидуллин.

По мнению руководительницы пресс-службы ДУМ РТ Резеды Закировой, 77 человек, прошедших полный курс обучения, — это хороший показатель. «Обучение можно начинать в любое время и завершать тоже. Здесь нет временных ограничений. Кто-то не ставит себе цели пройти всю программу, а хочет протий обучение лишь по некоторым дисциплинам. Например, человек уже умеет совершать намаз, поэтому он выбирает только исламское право», — пояснила Закирова.

Онлайн-медресе работает на образовательной платформе medrese.tatar, а также в бесплатном мобильном приложении для iOS и Android «Онлайн медресе». Его можно скачать на Play Маркет и App Store. Обучаться по занятиям онлайн-медресе можно в любое время суток и на любом устройстве с выходом в интернет — компьютере, планшете, смартфоне.