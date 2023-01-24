ДУМ РТ презентовало онлайн-медресе на русском языке

Онлайн-медресе — это классическая образовательная программа по основам ислама в сочетании с современными образовательными технологиями. Платформа предоставляет обучающий контент по семи важнейшим исламским дисциплинам в формате видеолекций, аудиоуроков и текстовых материалов. В ее основе лежит учебная программа Духовного управления мусульман РТ.

Учеников ожидают 48 часов занятий и 200 видиоуроков, которые они смогут пройти в любое время суток, имея устройство с выходом в интернет.

«У нас было две задачи при создании — это дистанционно донести исламские знания и дать правильные знания по ханафитскому мазхабу и матуридитской акыде, — рассказал заместитель председателя ДУМ РТ Рафик Мухаметшин. — Сегодня в России существует множество онлайн-медресе, но они идеологически очень разные, и не [всегда] понятно, какие знания может получить шакирд после обучения в них».

Идея проекта медресе на русском языке появилась, когда в муфтият Татарстана начали обращаться мусульмане, не говорящие на татарском, но имевшие большое желание обучиться базовым исламским нормам. Работа над созданием онлайн-медресе началась в начале 2022 года и завершилась ближе к его концу.