Камиль Самигуллин присоединится к забегу по случаю окончания Рамадана

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин присоединится к массовому забегу Alga trail, посвященному окончанию священного для мусульман месяца Рамадан.

Забег состоится завтра, 22 мая, у казанского озера Лебяжье. Муфтий и ученый секретарь Совета улемов Духовного управления мусульман РТ Рустем хазрат Нургалиев пробегут одну из дистанций.

Всего принять участие в забеге уже пожелали около 200 человек, среди которых — верующие из различных мухтасибатов Татарстана и гости из других городов России, отмечает пресс-служба ДУМ республики.

В забеге могут принять участие все желающие в возрасте от пяти лет и старше. Предусмотрены следующие дистанции: для мужчин и женщин старше 16 лет — 10 и 5 километров соответственно, для подростков от девяти до 15 лет — 2 километра, для самых юных бегунов в возрасте от пяти до восьми лет — 500 метров.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», для участия в организуемом ДУМ РТ мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке. Регистрация завершится в 8.45 утра субботы, а сам забег начнется в 9.00.