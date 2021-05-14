Татарстанские бегуны посвятят забег окончанию Рамадана

На территории озера Лебяжье в Казани пройдет массовый забег Alga trail. Мероприятие посвящено завершению священного месяца Рамадан, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

К мероприятию могут присоединиться все желающие в возрасте от пяти лет и старше. Дистанции будут распределены в зависимости от возраста и пола участников.

Так, для участников старше 16 лет предусмотрены дистанции в 10 км и 5 км. Что касается подростков от 9 до 15 лет, то они пробегут 2 км. Для самых юных участников забега — от 5 до 8 лет — дистанция составит 500 м.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке. Организатором забега выступает Духовное управление мусульман РТ, он состоится в 9.00 22 мая.