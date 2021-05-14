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Ру Тат
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14 мая 2021  23:12

Татарстанские бегуны посвятят забег окончанию Рамадана

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На территории озера Лебяжье в Казани пройдет массовый забег Alga trail. Мероприятие посвящено завершению священного месяца Рамадан, сообщает пресс-служба ДУМ РТ. 

К мероприятию могут присоединиться все желающие в возрасте от пяти лет и старше. Дистанции будут распределены в зависимости от возраста и пола участников. 

Так, для участников старше 16 лет предусмотрены дистанции в 10 км и 5 км. Что касается подростков от 9 до 15 лет, то они пробегут 2 км. Для самых юных участников забега — от 5 до 8 лет — дистанция составит 500 м. 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке. Организатором забега выступает Духовное управление мусульман РТ, он состоится в 9.00 22 мая.

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