Камиль Самигуллин: Основы татарского ренессанса заложили татарские имамы

Фото: пресс-служба Болгарской исламской академии

В России ислам имеет богатую традицию научно-богословской мысли. В частности, история татарского народа свидетельствует о периоде культурно-цивилизационного возрождения на рубеже XIX и XX веков, заявил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на открытии VI Болгарского форума «Богословское наследие мусульман России».

«Татарский ренессанс, который пришелся на то время, когда в российском обществе произошло переосмысление всех сторон человеческой жизни, заложили татарские имамы. А в основе их трудов лежали идеи гармоничного существования человека в поликонфессиональном обществе и толерантности», — сказал Камиль хазрат.

Татарская общественная мысль основывается на базовых ценностях средневековой мусульманской философии. При этом татарским просветителям всегда удавалось находить в исламском учении то, что имело актуальность в существующей социокультурной реальности, не отказываясь от базовых духовных ценностей. По словам Самигуллина, в этом заключается ценность «отечественного богословского наследия».

Тезисы об архаичности трудов исламских ученых средневековья и необходимости реформ в исламском богословии звучат неразумно, считает Самигуллин.

«Пагубность этих посылов мы наблюдали во время резонансных обсуждений традиций никаба и хиджаба, проникновения ваххабизма, правомочности участия российских мусульман в специальной военной операции и прочего. На все эти и другие актуальные вопросы есть ответы в отечественном мусульманском богословии. В творчестве татарских богословов рассматриваются подобные проблемы, и в особенности прослеживаются четкие попытки противостоять религиозному экстремизму», — подчеркнул муфтий.

Представление о том, что богословские традиции российских мусульман устарели, чревато тяжкими последствиями. Самигуллин уверен, что формирование подобной установки подпитывает у определенной части мусульманской молодежи стремление к так называемому «чистому» исламу.