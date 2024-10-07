«Уфимские тезисы» и письмо Шаймиева обсудили на открытии VI Болгарского форума

Фото: пресс-служба Болгарской исламской академии

«Уфимские тезисы» 2013 года, указ Президента РФ №809 от 9 ноября 2022 года и предстоящий саммит БРИКС в Казани. Обо всем этом шла речь на открытии VI Болгарского форума «Богословское наследие мусульман России» в Болгарской исламской академии.

В первую очередь ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов высказал слова благодарности директору Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Михаилу Грязнову.

«Благодаря поддержке фонда нам удается успешно решать многие вопросы, связанные с развитием как научно-образовательной деятельности, так и материально-технической базы академии», — заметил ректор БИА в своей приветственной речи.

Хуснутдинов также подчеркнул, что форум проходит в преддверии саммита глав государств БРИКС — центрального события в рамках председательства России в этой организации. Сегодня отношения России со странами мусульманского мира вышли на беспрецедентно высокий уровень, уверен ректор БИА.

Фото: пресс-служба Болгарской исламской академии

«Особую актуальность приобретают вопросы расширения сотрудничества со странами мусульманского мира. Республика Татарстан всегда выступала флагманом данных процессов», — сказал Хуснутдинов. На значение отечественного богословского опыта для налаживания международных процессов обратил внимание муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«В условиях нынешней международной повестки и внутренних процессов, происходящих в России, в современных реалиях, когда мир становится многополярным и наша страна обратила свой взор на государства исламского мира, совершенно особое значение приобретает богословский опыт мусульманских народов России, который может быть использован при решении актуальных проблем современности», — убежден Камиль хазрат.

Фото: пресс-служба Болгарской исламской академии

Центральной идеей форума стали так называемые «Уфимские тезисы». В 2013 году Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский ислам может сказать свое слово в развитии религиозного образования и богословия.

«Поэтому одна из важнейших задач — воссоздание собственной исламской богословской школы, которая обеспечит суверенитет российского духовного пространства и, что принципиально важно, будет признана большинством мусульманских учёных мира», — гласит один из «Уфимских тезисов».

Фото: пресс-служба Болгарской исламской академии

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев направил приветственное письмо участникам форума.

«Волжские булгары, исполняя завет Пророка, во все времена стремились к знаниям. Поэтому Болгар всегда был местом притяжения именитых ученых и признанным центром классической ханафитской богословской школы, а также одним из международных интеллектуальных центров своего времени наряду с Каиром, Стамбулом, Багдадом и Самаркандом», — отметил Шаймиев в своем послании.

Государственный Советник Татарстана также подчеркнул важность проектов по возрождению Болгара и Свияжска, реализованных в 2010–2019 годах при содействии Республиканского фонда «Возрождение».

«Мы были убеждены: восстанавливая древний город Болгар, мы должны воссоздать и его духовную атмосферу, возрождать духовное наследие и передать молодым поколениям наши духовные образы: веру, традиции и внутреннюю культуру. Думаю, нам это удалось», — подчеркнул председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.

«Таким образом, в 2017 году мы, образно говоря, соединили нить времен», — добавил он.

Фото: пресс-служба Болгарской исламской академии

Деятельность Болгарской академии по сохранению традиционных семейных ценностей осуществляется в тесном взаимодействии с Русской православной церковью. В текущем году этому уделяется особое внимание в рамках Года семьи, а также согласно указу Президента РФ №809. Об этом в своем выступлении упомянул заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин.

«Важность вопросов сохранения традиционных семейных ценностей для верующих мусульман и православных обусловлена самой сутью священных писаний и многовековых традиций», — заметил в ответ Хуснутдинов. К этим словам присоединился председатель Учебного комитета Русской православной церкви Максим Козлов в своем письме к участникам форума.

Фото: пресс-служба Болгарской исламской академии

Тема сохранения традиционных ценностей стала на форуме одной из ведущих. Ей посвящена международная научная конференция «Сохранение традиционных семейных ценностей в условиях глобальных вызовов», которая пройдет с 8 по 10 октября.

В рамках форума также состоятся международная научно-практическая конференция «VIII Болгарские чтения „Историко-культурное наследие мусульманских народов: современные подходы к изучению и сохранению“» и всероссийская научно-практическая студенческая конференция с международным участием «Социальное служение религиозных организаций в контексте сохранения и популяризации семейных ценностей». Форум продлится до 11 октября.