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«Уфимские тезисы» и письмо Шаймиева обсудили на открытии VI Болгарского форума
«Уфимские тезисы» 2013 года, указ Президента РФ №809 от 9 ноября 2022 года и предстоящий саммит БРИКС в Казани. Обо всем этом шла речь на открытии VI Болгарского форума «Богословское наследие мусульман России» в Болгарской исламской академии.
В первую очередь ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов высказал слова благодарности директору Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Михаилу Грязнову.
«Благодаря поддержке фонда нам удается успешно решать многие вопросы, связанные с развитием как научно-образовательной деятельности, так и материально-технической базы академии», — заметил ректор БИА в своей приветственной речи.
Хуснутдинов также подчеркнул, что форум проходит в преддверии саммита глав государств БРИКС — центрального события в рамках председательства России в этой организации. Сегодня отношения России со странами мусульманского мира вышли на беспрецедентно высокий уровень, уверен ректор БИА.
«Особую актуальность приобретают вопросы расширения сотрудничества со странами мусульманского мира. Республика Татарстан всегда выступала флагманом данных процессов», — сказал Хуснутдинов. На значение отечественного богословского опыта для налаживания международных процессов обратил внимание муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
«В условиях нынешней международной повестки и внутренних процессов, происходящих в России, в современных реалиях, когда мир становится многополярным и наша страна обратила свой взор на государства исламского мира, совершенно особое значение приобретает богословский опыт мусульманских народов России, который может быть использован при решении актуальных проблем современности», — убежден Камиль хазрат.
Центральной идеей форума стали так называемые «Уфимские тезисы». В 2013 году Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский ислам может сказать свое слово в развитии религиозного образования и богословия.
«Поэтому одна из важнейших задач — воссоздание собственной исламской богословской школы, которая обеспечит суверенитет российского духовного пространства и, что принципиально важно, будет признана большинством мусульманских учёных мира», — гласит один из «Уфимских тезисов».
Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев направил приветственное письмо участникам форума.
«Волжские булгары, исполняя завет Пророка, во все времена стремились к знаниям. Поэтому Болгар всегда был местом притяжения именитых ученых и признанным центром классической ханафитской богословской школы, а также одним из международных интеллектуальных центров своего времени наряду с Каиром, Стамбулом, Багдадом и Самаркандом», — отметил Шаймиев в своем послании.
Государственный Советник Татарстана также подчеркнул важность проектов по возрождению Болгара и Свияжска, реализованных в 2010–2019 годах при содействии Республиканского фонда «Возрождение».
«Мы были убеждены: восстанавливая древний город Болгар, мы должны воссоздать и его духовную атмосферу, возрождать духовное наследие и передать молодым поколениям наши духовные образы: веру, традиции и внутреннюю культуру. Думаю, нам это удалось», — подчеркнул председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.
«Таким образом, в 2017 году мы, образно говоря, соединили нить времен», — добавил он.
Деятельность Болгарской академии по сохранению традиционных семейных ценностей осуществляется в тесном взаимодействии с Русской православной церковью. В текущем году этому уделяется особое внимание в рамках Года семьи, а также согласно указу Президента РФ №809. Об этом в своем выступлении упомянул заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин.
«Важность вопросов сохранения традиционных семейных ценностей для верующих мусульман и православных обусловлена самой сутью священных писаний и многовековых традиций», — заметил в ответ Хуснутдинов. К этим словам присоединился председатель Учебного комитета Русской православной церкви Максим Козлов в своем письме к участникам форума.
Тема сохранения традиционных ценностей стала на форуме одной из ведущих. Ей посвящена международная научная конференция «Сохранение традиционных семейных ценностей в условиях глобальных вызовов», которая пройдет с 8 по 10 октября.
В рамках форума также состоятся международная научно-практическая конференция «VIII Болгарские чтения „Историко-культурное наследие мусульманских народов: современные подходы к изучению и сохранению“» и всероссийская научно-практическая студенческая конференция с международным участием «Социальное служение религиозных организаций в контексте сохранения и популяризации семейных ценностей». Форум продлится до 11 октября.
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