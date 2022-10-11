Камиль Самигуллин: Докторскую диссертацию я писал два года

На написание докторской диссертации Камиль хазрат Самигуллин потратил два года. Об этом он сообщил в Болгаре корреспонденту «Татар-информа».

«Я углублен в тему корановедения не первый год, но что касается именно диссертации, то она писалась два года. Не могу назвать какое-то одно “самое большое открытие”, сделанное в ходе подготовки. К примеру, мы узнали много нового о тафсирах. В планах – не останавливаться и дальше изучать эту тему. Впереди еще много работы: как вы помните, в начале года мы взялись за рукописный Коран – написали 6 джузов, а впереди еще 24», – рассказал Камиль хазрат.

Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня в Болгарской исламской академии на заседании Совета по присуждению богословской степени доктора исламских наук прошла защиту диссертация муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. По итогам защиты Камилю Самигуллину было присуждено звание доктора исламских наук.

