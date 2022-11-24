Камиль Самигуллин: «Ценности ислама помогают в консолидации российского общества»

Передаваемые от поколения к поколению заветы ислама сегодня являются одной из опор в деле консолидации российского общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Всё это формирует у жителей страны чувство ответственности за судьбу Родины. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Казани рассказал глава Духовного управления мусульман РТ муфтий Камиль Самигуллин.

Он поблагодарил организаторов конференции за внимание к такому важному аспекту, как нравственное развитие общества. «Из стабильного духовного состояния каждого гражданина страны в итоге складывается единство целого общества», – подчеркнул Самигуллин.

Глава ДУМ РТ напомнил, что в начале ноября Президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. Наравне с другими религиями в документе говорится об исламе, как одном из столпов традиций современного российского общества.

«Традиционные ценности ислама, существующие на территории России на протяжении уже тысячи лет, играют важную роль в консолидации российского общества. Речь идет о фамильной памяти, о неразрывной связи современных россиян со своими предками. Когда есть такая связь между поколениями, которые много веков живут на одной земле, у человека возникает целый спектр чувств по отношению к своей Родине. В первую очередь – ответственность за ее судьбу», – обратился к участникам конференции Камиль Самигуллин.

Он добавил, что имамы, опираясь на традиционные духовные заветы, сегодня несут важнейшую миссию по сохранению общечеловеческих ценностей и ведут борьбу с деструктивными течениями, которые зачастую распространяются в современном обществе.

«Религиозные деятели играют ключевую роль в вопросе укрепления духовно-нравственных ценностей, а также народного единства и духовного согласия, мира и стабильности в обществе», – заключил Камиль Самигуллин.

Ранее на заседании митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл отметил, человечество столкнулось с беспрецедентными цивилизационными вызовами, и сегодня Россия становится форпостом борьбы за традиционные ценности.