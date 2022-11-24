Митрополит Кирилл: Человечество столкнулось с беспрецедентными цивилизационными вызовами

Сегодня Россия становится форпостом борьбы за традиционные ценности всего человечества. Ценности, которые сформированы на протяжении более тысячелетней истории страны при прямом участии православия и иных традиционных религий, сегодня являются цивилизационным кодом России, отметил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Казани.

При этом владыка подчеркнул, что от верности этим традициям зависит дальнейшее существование всей цивилизации и человечества в целом.

«В 988 году состоялось крещение Руси, которое стало определяющим фактором развития российской цивилизации. Так, на месте союза обособленных регионов появилось сильное государство, объединенное единой верой. Расширение российских границ в XVI-XIX веках привело к распространению православия на огромном пространстве нашей родины. В то же время, входившие в состав России народы имели свои религиозные традиции, поэтому весьма рано взаимодействие с православной культурой формирует тот уникальный опыт сосуществования дружбы и согласия народов, национальной и вероисповеданий, что значительно отличает Россию от многих других регионов мира», — подчеркнул митрополит.

По его словам, любовь к Отечеству, стремление к миру и согласию, уважение к истории и памяти предков и культурному наследию, традиционные семейные ценности, трудолюбие и бескорыстность — всё это отличия многонационального российского народа. При этом, эти традиции сформировались при непосредственном участии традиционных российских конфессий.

Митрополит отметил, что сегодня человечество столкнулось с беспрецедентными цивилизационными вызовами: произошло изменение сознания значительной части населения стран, прежде бывшей единой частью российского цивилизованного пространства.

«Целенаправленная работа не ограничивается насаждением крайней русофобии, она включает в себя и подмену иных традиционных ценностей, сформировавшихся под влиянием христианства и иных религий. Заметнее всего это подмена наблюдается на уровне семейных отношений — узаконивание однополых союзов, превращение отцов и матерей в бесполых родителей, навязывание детям идеи отказа от идентификации своей личности со своим биологическим полом и многое другое, о чем страшно подумать и говорить в слух», — отметил он.

По его словам, сегодня греховное поведение объявляется нормой и даже осуществляются попытки законодательно его узаконить. Однако он подчеркнул, что в конечном итоге добро победит зло, свет рассеет тьму и торжество истины станет неоспоримым для всех. «Я верю, что благословение Божие пребудет над нашей землей, народами, над всеми теми, кто стремится сохранить те добрые и нужные качества, которые всегда были присущи великому многонациональному народу России», — подчеркнул митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.