Камиль Исхаков: «Зачем подбрасывать монету в раскоп, когда у тебя более 2 тысяч находок?»

20 лет назад случилось первое из череды мегасобытий, сделавших Казань такой, какой мы ее знаем сегодня, – 1000-летний юбилей города. Тогдашний мэр столицы Татарстана Камиль Исхаков рассказал «Татар-информу» о том, в каком состоянии он принял ее в 1989 году, как «подколол» папу римского и что сказал Путин о Программе ликвидации ветхого жилья.





Камиль Исхаков: «Руководство городом оказалось намного более сложным делом, чем даже работа генерального директора»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Город был в крайне запущенном состоянии»

– Камиль Шамильевич, с момента празднования 1000-летия Казани прошло 20 лет. Какие ожидания были у вас, когда оно задумывалось? Что из них оправдалось, а что нет?

– Давайте я сразу обозначу: мне не хотелось бы говорить о праздновании. Конечно, мы занимались организацией этого торжества, но для нас это совсем не главное. Главное – это все то, что было сделано. А празднованием я не занимался (смеется).

Если же говорить об ожиданиях от этого события, то надо немного прояснить предысторию вопроса. В 1989 году депутаты городского совета Казани избрали меня председателем горисполкома. До этого я, конечно, уже имел и жизненный опыт, и производственный, но руководство городом оказалось намного более сложным делом, чем даже работа генерального директора, опыт которой у меня тоже был.

Город вообще очень серьезное образование, у которого, как правило, много проблем. А Казань, которую я тогда принял, находилась еще и в крайне запущенном положении. Многие годы, ввиду своего оборонного назначения, она жила как закрытый для туризма город, со всеми вытекающими из этого моментами. Но были и другие жизненные обстоятельства, которые мешали ей развиваться.

– Это какие?

– Во-первых, географическое положение. Город стоит на левом, низменном берегу Волги. Волга, как мы знаем, река большая, и этот берег все время подтапливался. В отличие от Нижнего Новгорода, Саратова, Ульяновска и других правобережных городов, где можно спокойно жить и строиться.

Во-вторых, во время Великой Отечественной войны численность города удваивается, а жилой фонд и социальная сфера, то есть школы, детские сады и все остальное, остаются на прежнем уровне. Люди размещаются как могут – занимают подвалы, чердаки, уплотняют жилую часть. А ненормативное насыщение любого объекта изнашивает его гораздо быстрее. Тем более что на восстановление этих объектов государство ничего не выделяло. Сначала надо было воевать и побеждать, а после войны пришлось очень серьезно восстанавливать хозяйство.

«Наш город старел и изнашивался» Фото: © Сергей Субботин / РИА Новости

Для этого в конечном итоге была построена и Куйбышевская гидроэлектростанция, что подняло уровень воды у Казани еще на 17 метров. Да, были возведены дамбы, но они просто не дают воде переливаться. А так вода ведь всегда находит себе дорогу. Под дамбами, по «капиллярам» она все равно губила городские строения. Вот так наш город старел и изнашивался.

– Кстати, а регулярные провалы грунта в Казани могут быть связаны с водой, поступающей, как вы сказали, по капиллярам? В этом дело?

– Нет, это уже зависит от хозяина. От того, кто как хозяйствует. И еще может быть такое, что и хочется сделать, но денег не хватает.

– А нет такой опасности, что, например, целый дом в Казани уйдет в провал?

– Нет, конечно.

– Даже в Ново-Савиновском районе?

– Даже там. Кстати, весь Ново-Савиновский район – это намытая территория. Мы с Волги привозили грунт, складировали его в Казанке, а из Казанки перекачивали земснарядом в этот район по огромным трубам. Иначе там было бы болото.

«Весь Ново-Савиновский район – это намытая территория» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Камиль, я у тебя в Казани совсем опаршивел!»

– Но вернемся к проблемам Казани в целом.

– Позже, в 60-70-е годы, Казань тоже была обделена вниманием. Усилия республики были направлены не на столицу, а на строительство КамАЗа и «Нижнекамскнефтехима» и, соответственно, на Набережные Челны и Нижнекамск. Казань сама отдавала туда свои ресурсы – и человеческие, и финансовые. Короче говоря, к концу 80-х город был в крайне тяжелом положении. Чем я больше я погружался в работу, тем больше видел, что это полный кошмар нерешенных и нерешаемых проблем.

Первое, что показалось мне непонятным, – это то, что не вся инфраструктура миллионного города находилась в ведении его руководителя. Например, водозабор. Знаете, наверное, поговорку «Без воды – и ни туды, и ни сюды». Она же правдивая, на самом деле. И для человека, и для любого неодушевленного предмета главное – вода. Но вода, которую я должен обеспечить всем на территории города, находилась не в моем управлении. Мэр этим не управлял, управлял кто-то другой.

«Казань, которую я принял, находилась в крайне запущенном положении» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– И кто же?

– Казанское авиационное производственное объединение. Водозабор находился у них на балансе, они и обеспечивали водой весь город. Мы были в очень хороших отношениях с генеральным директором КАПО Виталием Копыловым, помню, он мне как-то сказал: «Камиль, я у тебя в Казани совсем опаршивел! Когда я был директором авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, то каждое утро, проснувшись, бежал к окну и смотрел, летная погода или нелетная (завод выпускал самолеты линейки Су). А в Казани я просыпаюсь и бегу к крану: есть вода или нет» (смеется).

В общем, первым огромным делом была передача водозабора в хозяйство города. По сути, это был огромный цех КАПО, который забирал воду из Волги, очищал ее и отправлял по всем сетям. Когда это был цех при заводе, то все запчасти и расходные материалы элементарно вытачивались там же, на предприятии. А мы изымаем его из этого единого организма. Поэтому я сказал Виталию Егоровичу: «Забирать мы забираем, но пусть он какое-то время так и будет существовать как цех».

Это, напомню, конец 80-х, когда гособоронзаказ резко сокращается и КАПО становится все труднее содержать водозабор. Копылов еще и поэтому его отдал. Но в бюджете города тоже никакой прибавки на это нет, поэтому нам пришлось увеличить расценки. Виталий Егорович мне даже говорил: «Камиль, ну ты меня надул! Я тебе воду продавал по 15 копеек, а ты мне почем продаешь?» (смеется). Но в итоге мы водозабор окончательно забрали и начали им серьезно заниматься.

Я все это говорю к тому, что на город свалилась еще и дополнительная ноша, которую нам в любом случае нужно было тащить. И это только один из немногих примеров того кошмара, который был в городском хозяйстве.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Когда начинаешь пробивать какие-то вопросы, многие уточняют: «А сколько лет вашему городу?»

– Но самым наглядным кошмаром были, видимо, трущобы?

– Да, старый жилищный фонд был в ужасном состоянии. И у тех коренных казанцев, которые в нем жили, не было никакого света в конце тоннеля. Они так и должны были прозябать в этом всю жизнь, сродниться с тем, что туалет не отапливается и вообще на улице, что воду нужно возить в бидонах, что улицы не освещены, и так далее. Они и сами должны были жить в таких условиях, и детей своих в этом воспитывать.

Короче говоря, кошмар по всем направлениям – и по отраслям городского хозяйства, и в образовании, и в культуре. Нужно было этот кошмар как-то разгребать, я же отвечал перед людьми, которые меня избрали в конечном итоге. Что я делаю? Я начинаю бегать по инстанциям. Сначала по республиканским, так как бюджет города формируется бюджетом Татарстана. Там вопросы не решаются, поэтому поднимаюсь в Москву. Там то же самое. И самое главное, что никто нас там не ждет. Городов в России много, одних только миллионников тогда было 13.

В общем, это такая система, где никак не пробиться. И, в принципе, мне было что ответить казанцам: «Ну, я походил по этим кабинетам, пытался даже подношения делать – шапки какие-то привозил, чайники зеленодольские (смеется), но ничего не получилось. Видимо, эти вопросы нерешаемы». То есть можно было оправдаться перед людьми, они бы поняли. Но в жизни я никогда ни перед чем не сдавался, поэтому настрой был другой. И цель была другая – нужно было все-таки решить эти вопросы. У меня была очень сильная команда, мы все были едины и хотели порешать эти дела и идти дальше.

«Старый жилищный фонд был в ужасном состоянии. И у тех коренных казанцев, которые в нем жили, не было никакого света в конце тоннеля» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Я понял, что для этого нужен какой-то взрывной эффект. И была еще вторая сторона вопроса. Почти все города в нашем окружении имели свой день рождения, а у нас его не было. Это и само по себе плохо, а еще не дает определиться с возрастом города. А он нужен, потому что когда ты начинаешь пробивать какие-то вопросы, многие уточняют: «А зачем вы это делаете? А сколько лет вашему городу?»

Когда мы начали заниматься этим вопросом, то узнали, что впервые он поднимался еще в 1894 году Казанской городской Думой. Она дала соответствующее поручение городскому голове, там начали изучать, поднимать архивы и в итоге доложили, что никаких подтверждающих документов нет. А ходатайство Думы было о том, что городу примерно 500 лет и надо бы отметить эту дату.

«Мы сделали 27 археологических раскопов, причем большинство из них на территории Кремля. Спасибо Минтимеру Шариповичу, который разрешил там копать» Фото: © kazan-kremlin.ru

«Мы показываем историкам одну находку, другую. А они говорят: ну и что?»

В 1977 году, когда я работал в органах комсомола Казани, мы вышли с ходатайством отметить уже 800-летие города. Наши ученые тогда немного покопали и, как положено, через официальное обращение обкома партии за подписью Фикрята Табеева представили эти документы на союзный уровень. У нас уже были значки «800 лет городу Казани», планы мероприятий и много всего остального. В Москве поручили рассмотреть этот вопрос Академии наук СССР и вынести свой вердикт.

После изучения наших материалов вердикт был такой: «Казани может быть и больше 800 лет, а может быть и меньше. Нет необходимых материалов и документов». Нам, комсомольским руководителям, было сказано, что отказал ЦК КПСС, а не академия. То есть всё, вопрос закрыт.

Но день рождения городу все равно необходим. Мы снова возвращаемся к этому вопросу и понимаем ситуацию, в которой находимся. Казани, чтобы это дело доказать… Во-первых, тогда не существовало серьезной методики определения возраста таких городов, как наш. Как, допустим, определили возраст Хабаровска? Очень просто: в таком-то году приехали казаки, разбили палатку, вот вам и день рождения города. У Казани, понятно, таких записей нет.

Во-вторых, поскольку в свое время мы уже вылезали с 800-летием и нам уже дали по шапке, отношение к Казани было другое: дайте доказательный материал. Поэтому мы сделали 27 археологических раскопов, причем большинство из них на территории Кремля. Спасибо Минтимеру Шариповичу [Шаймиеву], который разрешил там копать.

– Раскопки в Кремле начались в 1994 году. То есть путь к 1000-летию занял 11 лет?

– До самого момента торжества – да. Но указ Бориса Николаевича Ельцина «О праздновании 1000-летия основания г. Казани» был подписан в 1999 году.

А подготовка материалов действительно началась в 1994 году. И через некоторое время нам стало абсолютно понятно, что городу очень много лет. Мы нашли 56 старинных неисследованных карт, на которых на этом месте располагался город с разными названиями. Нашли 10 неисследованных рукописей, различные записи и множество других первоисточников.

Но когда мы начали представлять эти материалы в исторические институты (а их у Академии наук России было пять по всей стране), мы увидели очень придирчивое отношение. То есть мы показываем одну находку, другую, а нам говорят: ну и что? Найденные монеты, например, доказывали, что здесь была торговля, но этого было недостаточно. В конечном итоге нам прямо продиктовали признаки города, которые надо продемонстрировать: ров перед крепостью, вал, остатки стены плюс торговая жизнь и местные ремесла. Мы нашли и показали и крепостной вал, и деревянный частокол, и остатки крепостной каменной стены. Показали ремесла – скажем, выделанную кожу того времени, не завезенную, а сделанную местными мастерами, или очень редкие стеклянные бусы. Там было более двух тысяч находок, я все сейчас не перескажу.

Некоторые дилетанты любят поговорить о том, что Исхаков сам сделал чешскую монету и подбросил ее в раскоп. Но это же очень глупое дилетантство. Зачем что-то подбрасывать, когда мы нашли и датировали более двух тысяч находок?

«Чтобы вытащить город из кошмара, в котором он находился, 1000-летия было недостаточно. Потому что на это не было денег ни в России, ни в Татарстане» Фото: © shaimiev.tatarstan.ru

«Нужно было «приделать ноги» к международному финансированию»

Получалось, что Казань старше столицы, чего в Москве, конечно же, не допустили бы. Поэтому уголь (он хорошо датируется) из пятого стратиграфического слоя мы отправляли в лаборатории Франции, Египта, Германии, Австрии. Старались таким образом уйти от влияния административного ресурса, чтобы можно было спокойно доказывать.

Потом было решающее заседание институтов истории Академии наук под руководством завотделением истории академии Александра Александровича Фурсенко, где все присутствовавшие давали свои заключения. Меня на него не пустили, я ходил по коридору, прислушивался к спорам. Думал – всё, зарубят сейчас, не будет никакого 1000-летия. А они, как оказалось, в ходе дискуссии пришли к выводу, что мы сделали научное открытие, создав очень ясную методологию определения города и его возраста.

Но чтобы вытащить город из кошмара, в котором он находился, этого было недостаточно. Потому что на это не было денег ни в России, ни в Татарстане. Поэтому мы сами придумывали экономические механизмы, особенно для Программы ликвидации ветхого жилья. И еще мы решили привлечь средства из-за рубежа. Но тут тоже была проблема – там нас не знали. Казань нужно было каким-то образом прописать в международном масштабе. Мы знали, что есть Европейский банк реконструкции и развития, очень богатый, и мы плотно изучали их условия финансирования. Есть Международный банк реконструкции и развития, множество других банков и фондов. Нам нужно было приделать туда ноги, и в итоге мы это сделали, получив финансирование из МБРР.

И нужно было найти какой-то экономический механизм, чтобы окучить федеральные деньги. В России тогда существовала очень простая (относительно простая, конечно) система федеральных целевых программ. По опыту петербургских коллег и во взаимодействии с ними нам удалось создать федеральную целевую программу «Сохранение и развитие исторического центра г. Казани» (утверждена постановлением Правительства РФ в марте 2001 года, – прим. Т-и). Потому что получилось так, что Президент России Владимир Владимирович Путин возглавлял две комиссии – по празднованию 300-летия Санкт-Петербурга и по празднованию 1000-летия Казани.

Эта программа дала нам возможность вытащить из федерального бюджета очень приличные инвестиции. Если бы не она, мы многое не смогли бы решить. Но все это решалось. Почему? Потому что Государственную комиссию возглавлял президент. Сейчас подобное трудно представить.

«Мы повели Путина в один ветхий дом в квартале «Б», где уже завершалось переселение. Посидели с хозяевами, попили чайку» Фото: © Михаил Козловский

«Путин сказал: «Ребята, вы делаете очень хорошее дело по ветхому жилью. Но, пожалуйста, не нарушайте законы!»

– Он же возглавил ее, еще будучи премьером. Просто не стал потом отменять решение Ельцина.

– После того как он стал президентом, совершенно логично было бы уйти от председательства, передать это новому премьеру. Но Санкт-Петербург его родной город, и, наверное, поэтому он остался председателем госкомиссии по 300-летию. А нас на этом фоне тоже уже не бросишь.

Это принесло нам очень серьезную пользу, Казань получила большое внимание. Поэтому была принята и федеральная целевая программа, поэтому нашлись средства, которые преобразили Казань. Настолько, что теперь она способна проводить любые международные мероприятия. Мы сейчас видим и радуемся, что у нас состоялся саммит БРИКС, крупнейшее международное событие. Это благодаря в том числе тому, что в то время мы начали готовить Универсиаду. Ее провели, когда я уже ушел, потом были другие большие мероприятия, и пошло-пошло. Это тоже подтаскивало дополнительные инвестиционные ресурсы, которые улучшали город. Я рад, что созданный нами фундамент попал в хорошие руки, поэтому город все время двигался вперед.

Саммит управляющих Европейского банка реконструкции и развития, май 2007 г. Фото: © shaimiev.tatarstan.ru

– Годовое собрание того же ЕБРР, которое прошло в Казани в 2007 году, тоже начинали готовить вы?

– Конечно. Мы и «Корстон» построили по техническому заданию ЕБРР для проведения их годового собрания. А потом он и нам самим пригодился.

Если начать говорить по объектам или о том, что нам дало 1000-летие, то перечислять это будет тяжело и долго. Я могу долго рассказывать самые разные истории, потому что все они были пережиты и пропущены через себя. Недавно, кстати, смотрел отчет мэрии перед городской Думой за 1989-2005 годы. Там на 37 страницах перечисляется всё, что сделано во всех областях жизни города: школы, детские сады, крупные объекты и так далее.

«Мы «Корстон» построили по техническому заданию ЕБРР для проведения их годового собрания. А потом он и нам самим пригодился» Фото: © shaimiev.tatarstan.ru

– А расскажите какой-нибудь интересный момент, связанный с пребыванием здесь Путина в 2005 году.

– Больше всего мне запомнился самый первый момент, когда он только стал председателем Правительства России. Мы тогда приезжали на строительство метрополитена, спускались с ним на станцию «Суконная слобода». Он очень внимательно смотрел и слушал. А когда поднялись наверх, мы повели его в один ветхий дом в квартале «Б», где уже завершалось переселение. Посидели с хозяевами, попили чайку. Вот это запомнилось особенно – как внимательно он подходит ко всем делам, как переживает вместе с нами.

Он потом многократно нам говорил: «Ребята, вы делаете очень хорошее дело по ветхому жилью. Но, пожалуйста, не нарушайте законы!» (смеется). Мы тогда ведь, разумеется, не все делали в рамках закона. А как иначе переселить 100 тысяч человек?

«Мы тогда к приезду Владимира Владимировича приурочили открытие пешеходной улицы Баумана» Фото: © Вячеслав Коротихин / РИА Новости

«Ночные оперативки – это не блажь или выпендреж»

– Он имел в виду налог на крупные предприятия?

– И его тоже, но не только. Там было много решений, которые приходилось принимать по ходу. Один только пример: муж и жена, живут в одной квартире, спят в одной кровати. Подходит время получения нового жилья. Хочется же бесплатно много получить? Они разводятся, при этом продолжают жить вместе. Но откуда нам взять столько жилья? И я выпускаю постановление, что статус тех, кто претендует на новое жилье, определяется на момент признания их старого жилья ветхим. И плюс если кто-то родился или умер. По идее, это нарушение закона. У них же документ, они формально разведены – значит, две семьи, две квартиры. И таких примеров было множество.

Еще мы тогда к приезду Владимира Владимировича приурочили открытие пешеходной улицы Баумана. Вместе с ним прошли по ней, мне это тоже очень запомнилось. Мы же по-настоящему вложились в реконструкцию этой улицы, там было много всего. Я объехал множество городов Европы, подробно изучал пешеходные улицы и перетаскивал все это сюда. И вот мы идем по Баумана, я рассказываю: здесь мы защитили все фундаменты, здесь нашли дубовую канализацию, и так далее. Он шел-шел и говорит: «Камиль Шамильевич, я, конечно, в жизни своей побывал во многих городах, где есть пешеходные улицы. Но эта – самая лучшая» (смеется).

«Помню, Минтимер Шарипович на открытии после реконструкции сказал: «Университет окрылился» Фото: © shaimiev.tatarstan.ru

Было очень много рабочих моментов, когда нужно было решать коренные, сложные вопросы. Допустим, 200-летие Казанского университета. Огромное же событие? Но где-то этого не понимают, и мне приходится пробиваться к Путину, отдельно ему докладывать. Он дает добро, после этого ворота открываются, 200-летие удается включить в федеральную целевую программу. Я в реконструкцию университета только как мэр вложил 2 миллиарда рублей – по тем временам очень большие деньги. Мы построили крыло здания, которое было запроектировано еще Лобачевским. Помню, Минтимер Шарипович на открытии после реконструкции сказал: «Университет окрылился».

– О ваших планерках в 6 утра и до этого ходили легенды, но во время подготовки к 1000-летию работа, видимо, перешла в круглосуточный режим? Когда началась эта гонка, в каком году?

– Особенно напряженно мы работали последний год. Было желание сделать как можно больше, пользуясь создавшейся возможностью – тем, что Путин во главе госкомиссии, тем, что действует федеральная программа.

А что касается планерок в 6 часов утра или ночных оперативок, то дело вот в чем. Это же не какая-то блажь моя была или выпендреж. Все очень просто: руководство республики – в лице Президента и аппарата Президента, правительство – в лице председателя, его заместителей и министров – хотели на своих совещаниях видеть мэра. Никого вместо себя не пришлешь, потому что если придет заместитель, они скажут: а, значит, этот вопрос вам не интересен, тогда мы его не решаем. И мне целыми днями приходилось представлять город на этих совещаниях, а свою работу мэра, которую я должен был делать со своим аппаратом, тормозить. Поэтому, когда все спали, мы могли, наконец, заняться своей работой (смеется).

Вы спросите – а разве нельзя было проводить оперативки без вас? Можно, только ведь никто не хочет брать ответственность на себя, в том числе по инженерным вопросам. Грунты плохие, того не хватает, другого, третьего – постоянно нужно было принимать решения.

Встреча Владимира Путина с Иоанном Павлом II. На заднем плане – икона Казанской Божией Матери Фото: © Владимир Родионов / РИА Новости

«Иоанн Павел II говорит: «Я живу благодаря тому, что у меня есть эта икона. А вы хотите ее забрать»

– Слева от вас висит, можно сказать, электронное табло с графиком намазов. Вы его соблюдаете?

– Абсолютно. Я читаю намаз пять раз в день.

– Тогда самое время поговорить о делах духовных. То есть об иконе Казанской Божией Матери.

– Эта икона – ценность мирового значения. И есть много доказательств того, что она действительно первозданная.

Ну а то, что она вернулась в Казань… Не было бы этого, если бы не весь тот путь, который мы прошли. Даже самый начальный. Я тогда написал письмо на имя папы римского, просто чтобы выполнить то, о чем меня попросили люди. Если бы я его отправил, как положено, через Министерство иностранных дел, никогда бы Иоанн Павел II это письмо не увидел. Сто процентов. Потому что для этого есть свои тормоза. Но я нашел человека, который работал в аппарате Ватикана, у него там остались друзья, и он через них положил письмо на стол папы. Если бы этого не было, икона бы тоже не вернулась.

– В каком году было написано письмо?

– В 1999-м, уже ближе к 2000-му. Мы же встретились с ним 26 октября 2000 года.

– И проговорили 35 минут.

– Да, вместо запланированных десяти.

– Говорят, он с главами государств столько не разговаривал.

– А с мэрами и не встречался никогда.

– О чем вы говорили?

– Вы знаете, вначале это был очень тяжелый разговор. Мы сели втроем – Иоанн Павел II, я, его переводчик, и он мне сразу говорит: «Вы что ко мне приехали? Вы хотите забрать эту икону, что ли? Я ее купил за 3 миллиона долларов. Она хранится в моей придомовой церкви. Я каждый день раза три на нее молюсь. Она моя защитница после покушения на меня. Я сделал с нее копию, она у меня в машине, там я тоже на нее молюсь. Сделал вторую копию, она у меня здесь, в заднем кабинете. И я сегодня живу благодаря тому, что она есть у меня. А вы хотите у меня ее забрать. Вы понимаете, чего вы хотите вообще?»

Я думаю: ничего себе, сам аудиенцию назначил, пригласил, и вдруг такой разговор. А я же человек атеистического воспитания, Евангелие и другие священные тексты не читал, ничего этого не знаю. Но вдруг сказал такую фразу, мне ее, наверное, Всевышний в голову прислал, честное слово: «Ваше Святейшество, но ведь удел святого человека (а папа же стремится быть святым) – вернуть святыню на место ее обретения, чтобы она больше пользы приносила людям».

Грубо говоря, он меня подколол – и я его подколол, случайно. Оказывается, именно такие слова записаны во всех их серьезных документах. Он, в принципе, знал об этом, но не думал, что я ему их скажу. Ну, какой-то мусульманин, мэр откуда-то, черт его знает кто это, и вдруг на тебе.

И поэтому наш дальнейший разговор получился очень предметным и серьезным. Мы долго с ним беседовали, и эта фраза в том числе повлекла за собой его последующие действия. Он ведь уже решил отдать икону, но четыре года искал пути, как это сделать. Он даже принял такое решение: ладно, Русская православная церковь меня в Россию не пускает. Я границу переходить не буду, но я полечу к тем пяти католикам, что живут в Монголии. Перелет долгий, нужно будет дозаправиться. Разрешите мне посадку моего самолета в Казани, и я, не выходя из него, прямо в салоне передам икону Патриарху. Вот таким было его решение, которое он выстрадал, чтобы все-таки отдать икону.

Ну и что мы делаем? Мы не даем посадку (смеется).

«Много всего было связано с этой иконой… Это была большая и серьезная работа и очень большое важное событие» Фото: © protatarstan.ru

– В итоге икону передавал кардинал, так?

– Да, потом папа отправил сюда пятерых своих лучших кардиналов.

Много всего было связано с этой иконой… Это была большая и серьезная работа и очень большое важное событие. И то, что она находится здесь, для нас великое достояние.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исхаков Камиль Шамильевич – помощник Раиса РТ, генеральный директор АО «Казанское научно-производственное объединение вычислительной техники и информатики».



Родился 8 февраля 1949 года в Казани. Окончил Казанский электротехникум связи (1965), физический факультет Казанского государственного университета (1973).



1965-1969 гг. – электромонтер связи на телефонной станции Казанского химического завода им. Куйбышева.

1973-1980 гг. – первый секретарь Советского райкома ВЛКСМ г. Казани.

1980-1987 гг. – заместитель директора, директор Казанского научно-учебного центра НПО «Алгоритм».

1987-1988 гг. – генеральный директор Казанского НПО вычислительной техники и информатики – директор Казанского научно-учебного центра Государственного комитета СССР по вычислительной технике и информатике.

1988-1989 гг. – первый секретарь Советского райкома КПСС г. Казани.

1989-1991 гг. – председатель исполкома Казанского городского Совета народных депутатов.

1991-2005 гг. – глава администрации г. Казани.

2005-2007 гг. – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

2007-2008 гг. – заместитель министра регионального развития РФ по Дальнему Востоку и Забайкалью.

2008-2011 гг. – постоянный представитель РФ при Организации Исламская конференция (ныне Организация исламского сотрудничества).

2016-2019 гг. – президент Болгарской исламской академии.

С 2016 года – помощник Президента (ныне – Раиса) Республики Татарстан.



Член-наблюдатель Организации городов Всемирного наследия (1997). Председатель Палаты исторических городов и регионов России (1999). Вице-президент Европейской ассоциации городов и регионов (1999). Член Генерального Совета Директоров Организации городов Всемирного Наследия (2003). Президент регионального Евроазиатского отделения Организации городов Всемирного наследия (2004). Вице-президент Организации городов Всемирного наследия (2004).



Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, «Дуслык», медалью «За доблестный труд».