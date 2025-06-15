«Камикадзе спалило нас»: связист из Челнов удостоен медали «За Отвагу» на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Участник специальной военной операции с позывным Фарик был удостоен медали «За Отвагу». Он получил ранение весной 2024 года в районе Бердычей, после штурма Авдеевки. Его подразделение двигалось вперед, когда бойцы попали под атаку вражеского беспилотника-камикадзе.

«Ранение я получил после Авдеевки, в Бердычах, когда утром заходили. Получается, камикадзе у нас. Нас было трое, когда мы заходили, и камикадзе спалило нас. Вот тогда произошел взрыв», — вспоминает ветеран.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Фарик был связистом роты и получил серьезное ранение ноги. За проявленную храбрость при выполнении боевой задачи ему была вручена медаль «За Отвагу».

«Мы с дочкой очень гордимся им. Для нас он — Герой! Только он знает, что он пережил там. Сегодня мы очень счастливы. Радуемся за него», — говорит его супруга Миляуша.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На груди у бойца также медаль «За воинскую доблесть» II степени — за спасение сослуживца во время мощного обстрела летом 2023 года.

«Был обстрел. Очень такой мощный, серьезный обстрел. Мы стояли в закрепе. И вот тогда, когда был этот обстрел, мой товарищ получил осколочное ранение. Когда мы его вытаскивали из-под обстрелов — за это мне дали медаль», — рассказывает он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

После демобилизации Фарик вернулся к мирной жизни. Сейчас работает на прежнем месте — ремонтирует грузовики.

Напомним, по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой