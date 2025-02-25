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Происшествия 25 февраля 2025 15:18

Камера видеорегистратора зафиксировала момент ДТП с легковушкой и трамваем в Казани

Видеорегистратор запечатлел аварию с участием легкового автомобиля и трамвая на Ямашева в Казани. Ролик опубликован в Telegram-канале «Метроэлектротранса».

Ранее мы рассказывали, что водитель легкового автомобиля решил объехать пробку по трамвайным путям и выехал перед проходящим в попутном направлении трамваем. В результате ДТП движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7 временно приостановлено. К счастью, никто не пострадал.

#дтп в казани
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