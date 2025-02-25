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Происшествия 25 февраля 2025 14:15

Трамваи встали после ДТП с легковушкой в Ново-Савиновском районе Казани

Трамваи встали после ДТП с легковушкой в Ново-Савиновском районе Казани

Сегодня на проспекте Ямашева в Казани иномарка столкнулась с трамваем. По данным городской Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса», водитель легкового автомобиля решил объехать пробку по трамвайным путям и выехал перед проходящим в попутном направлении трамваем.

Движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7 временно приостановлено. Они следуют через улицу Халитова, Саид-Галеева.

#дтп в казани
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