Трамваи встали после ДТП с легковушкой в Ново-Савиновском районе Казани

Сегодня на проспекте Ямашева в Казани иномарка столкнулась с трамваем. По данным городской Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса», водитель легкового автомобиля решил объехать пробку по трамвайным путям и выехал перед проходящим в попутном направлении трамваем.

Движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7 временно приостановлено. Они следуют через улицу Халитова, Саид-Галеева.