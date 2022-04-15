Каменский: «На выбор в пользу Знарка повлиял его опыт, с ним "Ак Барс" может взять Кубок»

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал потенциальное назначение Олега Знарка на пост главного тренера «Ак Барса». По словам советника главного тренера сборной России, на выбор руководства казанского клуба в пользу Знарка повлиял опыт, а также заслуги специалиста перед российским хоккеем.

«Знарок – это специалист высокого уровня с огромнейшим опытом и желанием, амбиции поработать с топ-клубом у него есть. Почему бы ему и не возглавить казанский клуб? Я думаю, что со Знарком "Ак Барс", возможно, может взять Кубок Гагарина. То, что Знарок последний год нигде не работал может это и хорошо. Бывает так, что отдых идет специалистам на пользу, но он же от хоккея не отлучался, работал в Федерации, был консультантом в молодежной сборной, на многих матчах его можно было увидеть. Думаю, на выбор руководства "Ак Барса" в пользу Олега Знарка повлиял его опыт, заслуги перед российским хоккеем», — цитирует Каменского Metaratings.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на посту главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова сменит Олег Знарок. Чуть позже агент Знарка – Петр Приходько отказался комментировать данную информацию.