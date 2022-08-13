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Религия
13 августа 2022  19:41

Камень в основании храма Пантелеимона в Менделеевском районе РТ освятил митрополит Кирилл

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Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил закладной камень будущего храма великомученика и целителя Пантелеимона на улице Тукая в Менделеевске.

 

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

«Мы совершаем закладку храма в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Этот святой оказывает помощь в исцелении духовных и телесных недугов. Благодарю всех собравшихся за молитвенную помощь. Молиться Богу нужно каждый день, каждый день нужно просить великомученика Пантелеимона, чтобы он помог построить дом Божий в этом замечательном месте», – обратился к собравшимся правящий архиерей.

 

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии 

Владыка поблагодарил главу Менделеевского района РТ Радмира Беляева за поддержку.

 

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии 

По окончании чина освящения митрополит Кирилл еще раз поздравил верующих с радостным событием. Прихожанам раздали иконки с Казанским образом Пресвятой Богородицы. Участники богослужения приложились к поклонному кресту, который установлен на месте будущего храма.

 

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Владыка пообщался с прихожанами и благословил их.

 

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня утром митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил храм Трёх вселенских святителей в селе Ижёвка Менделеевского района РТ.

 

 

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

 

#митрополит Кирилл #менделеевский район
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