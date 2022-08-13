Камень в основании храма Пантелеимона в Менделеевском районе РТ освятил митрополит Кирилл

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил закладной камень будущего храма великомученика и целителя Пантелеимона на улице Тукая в Менделеевске.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

«Мы совершаем закладку храма в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Этот святой оказывает помощь в исцелении духовных и телесных недугов. Благодарю всех собравшихся за молитвенную помощь. Молиться Богу нужно каждый день, каждый день нужно просить великомученика Пантелеимона, чтобы он помог построить дом Божий в этом замечательном месте», – обратился к собравшимся правящий архиерей.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Владыка поблагодарил главу Менделеевского района РТ Радмира Беляева за поддержку.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

По окончании чина освящения митрополит Кирилл еще раз поздравил верующих с радостным событием. Прихожанам раздали иконки с Казанским образом Пресвятой Богородицы. Участники богослужения приложились к поклонному кресту, который установлен на месте будущего храма.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Владыка пообщался с прихожанами и благословил их.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня утром митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил храм Трёх вселенских святителей в селе Ижёвка Менделеевского района РТ.