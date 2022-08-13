Митрополит Кирилл освятил храм Трёх вселенских святителей в Менделеевском районе РТ

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил чин великого освящения храма Трёх вселенских святителей в селе Ижёвка Менделеевского района РТ.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

На богослужение собрались жители Ижёвки и соседних сел, паломники, а также благодетели прихода.

После чина освящения правящий архиерей поздравил прихожан и духовенство со знаменательным событием.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

«Всех вас, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, приветствую и поздравляю с освящением храма! Сегодня исполняется 100 лет со дня мученического подвига митрополита Петроградского Вениамина – одного из великих святителей Русской земли. Ровно 100 лет назад владыка вместе с другими людьми, твердо стоявшими за веру, был расстрелян. Имя святителя с любовью чтится в Русской Церкви. Бывает, что мы не знаем своих героев. Они живут тихо, смиренно, но в самый важный момент являют пример искреннего служения. Я желаю, чтобы мы с вами всегда были верными Христу, служили Ему искренне, честно и думали не о том, как угодить человекам, а как угодить Господу. Дай Бог здоровья ныне живущим людям, которые построили этот святой храм. Царство Небесное тем, кто уже ушел из этой жизни. Все, кто трудились при строительстве храма, проявили любовь к Богу видимым образом», – сказал правящий архиерей.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

После чина освящения владыка возглавил первую Литургию в новоосвященной церкви, во время которой вознес молитву о восстановлении мира.

Владыка Кирилл выразил признательность главе Менделеевского района РТ Радмиру Беляеву, который в этот день тоже приехал в Ижёвку, чтобы разделить с жителями села радость по случаю освящения храма. За активное участие в жизни Православной Церкви митрополит удостоил главу района медали святителя Гурия, первого архиепископа Казанского, II степени.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

«Все получается, когда есть чистота души и чистота мысли. Будем и дальше поддерживать друг друга, и вместе трудиться во благо нашей Родины», – сказал Радмир Беляев.

Митрополит Кирилл оставил для приходской общины одно из 27 напрестольных Евагелий, которые благословил раздать новым приходам Татарстанской митрополии Святейший Патриарх Кирилл в свой приезд в Казань год назад.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

После службы митрополит Кирилл и глава Менделеевского района посадили дерево на территории храма.

Затем владыка отправился в Менделеевск, где освятил закладной камень в основание храма великомученика Пантелеимона.