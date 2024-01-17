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«КАМАЗа бы не было»: Минниханов отметил особое внимание Путина к Татарстану
Без поддержки федерального Правительства, Президента России Владимира Путина Татарстан не смог бы достигнуть больших успехов в различных сферах. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина.
Руководитель республики напомнил, что совсем недавно, 21 декабря 2023 года, состоялась церемония открытия федеральной трассы М12 «Восток».
«Без федеральной поддержки разве мы могли бы достичь таких успехов? Самое главное — качество жизни. Почему в Казань, в республику с огромным желанием турист едет? Переезжает в нашу республику? Количество населения не снижается, хотя есть такая тенденция в некоторых регионах. Мы ушли за 4 млн», — рассказал Минниханов.
Он отметил, что граждане должны понимать, что подобные успехи — результат заботы Президента России.
«Такие вещи очень важны. Наше население, граждане должны понимать, что это забота главы государства, его личное отношение к программам, к нашей республике. Каждый раз, когда обсуждаются вопросы, он всегда с особым вниманием относится», — сказал Раис РТ.
Он напомнил, как накануне мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выступил с докладом на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», на котором упомянул вклад главы государства в развитие КАМАЗа.
«КАМАЗа бы не было. КАМАЗ бы всё», — подчеркнул Минниханов.
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