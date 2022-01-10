КАМАЗ запустил конвейер после новогодних каникул, в январе произведет 3,2 тыс. грузовиков

Сотрудники КАМАЗа в понедельник приступили к работе после новогодних каникул, говорится в сообщении пресс-службы компании.

КАМАЗ напоминает, что в этом году, «вопреки традиции последних лет», продолжения каникул в виде корпоративного отпуска не будет.

В январе планируется собрать более 3,2 тыс. грузовиков «КАМАЗ», из них 332 автомобиля поколения К5.

Компания отмечает, что в связи с высоким спросом в этом году предполагается выпустить в общей сложности более 8 тыс. автомобилей «КАМАЗ» поколения К5.

Ранее сообщалось, что работа сборочного конвейера приостанавливалась с 31 декабря до 9 января 2022 года.

В этом году КАМАЗ планирует произвести 45 тыс. автомобилей, в том числе 6 тыс. единиц предполагается отправить на экспорт. Продажи автомобилей должны вырасти на 2,3%. Выручка группы запланирована на уровне 270 млрд рублей против ожидаемой по итогам 2021 года выручки в объеме 250 млрд рублей.