КАМАЗ ушел на новогодние каникулы, производство грузовиков в 2021 году выросло на 19%

Работа главного сборочного конвейера КАМАЗа приостановлена с сегодняшнего дня, 31 декабря, до 9 января 2022 года. В понедельник, 10 января, с окончанием общероссийских новогодних каникул компания возобновит производственную деятельность, сообщила пресс-служба предприятия.

«КАМАЗ успешно завершил 2021 год. Согласно прогнозу, по итогам 2021 года продажи компании вырастут до 44 тысяч грузовиков (на 19% больше, чем в 2020 году). По словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, выручка компании по итогам 2021 года превысит 250 млрд рублей, что как минимум на 34,5 % превышает оборот 2020-го, когда продажи принесли 185,9 миллиарда», — говорится в пресс-релизе.

В следующем году КАМАЗ планирует увеличить производство до 45 тыс. автомобилей, в том числе 6 тыс. единиц предполагается отправить на экспорт.

«Продажи автомобилей вырастут примерно на 2,3% в годовом выражении. План по выручке — около 270 млрд рублей», — следует из информации КАМАЗа.