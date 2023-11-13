КАМАЗ заключит 3-летнюю программу по кооперационной поставке белорусских автокомпонентов

КАМАЗ заключит трехлетнюю программу по кооперационной поставке белорусских автокомпонентов на конвейер предприятия. Потенциально реализация программы ежегодно будет приносить 5-7,5 миллиарда рублей. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Сотрудничество в области машиностроения между Татарстаном и Беларусью посол назвал одним из приоритетных направлений. «С началом специальной военной операции, ухода западных брендов именно по компонентной базе было важно не допустить срыва производства основных моделей грузовиков, тягачей и другой техники. Поэтому была подписана рамочная программа кооперационных поставок белорусских автокомпонентов на конвейер “КАМАЗа”. Теперь мы уже выходим на полноценную трехлетнюю программу», – сказал Крутой.

Он рассказал, что изначально на КАМАЗ поставлялись датчики и небольшие узлы. «Сегодня мы уже поставляем рулевое управление, цифровые приборные панели. Более десяти белорусских поставщиков уже сейчас работают на конвейер. И девять еще проходят соответствующую аттестацию. Сотрудничество растет. Если в этом году это 2,5 миллиарда российских рублей, то потенциально реализация программы будет приносить 5-7,5 миллиарда рублей ежегодно», – сказал посол, назвал сотрудничество очень выгодным.

Напомним, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой побывал с визитом в Татарстане в конце прошлой недели. На встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым он обсудил перспективные направления сотрудничества двух республик. Затем посол дал интервью «Татар-информу». Подробнее читайте в нашем материале Авиастроение, нефтехимия и транспорт: посол Беларуси в РФ о новых проектах с Татарстаном.