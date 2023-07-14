КАМАЗ заинтересовался рынками грузовых автомобилей стран Латинской Америки

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ПАО «КАМАЗ» решило заказать проведение маркетинговых исследований рынков грузовых автомобилей в шести странах Латинской Америки: Аргентине, Бразилии, Колумбии, Перу, Чили и Эквадоре. Соответствующая закупка размещена на сайте компании.

Согласно условиям технического задания, исполнитель должен будет выявить потребительские предпочтения владельцев грузовых автомобилей в этих государствах для выведения на их рынки автомобиля поколения К5 и «формирования образа по эргономическим и эксплуатационным характеристикам».

В частности, потребуется предоставить заказчику подробную информацию по структуре первичных регистраций грузовых автомобилей свыше 12 тонн за последние три года. Интересуют КАМАЗ и параметры госрегулирования в части ввоза сборочно-кузовных деталей (крупноузловая сборка) и полнокомплектных грузовых автомобилей из России.

Кроме того, будут необходимы сведения о профилях основных групп потребителей, ценах на грузовики, требованиях стран по экологическим нормам (как действующих, так и запланированных), особенностях эксплуатации грузовых машин и потребностях компаний по их приобретению.

Помимо прочего, исполнитель должен будет выявить, какие характеристики являются наиболее предпочтительными при выборе грузовых автомобилей.

Среди конкурентов КАМАЗа в техзадании упомянуты машины европейских, китайских, японских и американских производителей, а также грузовики из стран СНГ (белорусские и российские).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что посол Гвинеи в России Ньянкой Аба заявил о заинтересованности в закупке «КАМАЗов».