КАМАЗ за 4 месяца произвел 15,2 тыс. грузовиков – на 7% больше, чем годом ранее

Компания «КАМАЗ» в январе-апреле 2022 года отгрузила своим непосредственным потребителям, партнерам по выпуску спецтехники, сборочным предприятиям и ремонтным подразделениям 15,2 тыс. готовых автомобилей, шасси, сборочных и ремонтных комплектов – это на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба предприятия.

В апреле автомобильный завод «КАМАЗа» выпустил 3,8 тыс. машинокомплектов, что на 15% меньше, чем в апреле прошлого года.

«Данное снижение было ожидаемым в связи с ранее принятым руководством компании решением о снижении суточного темпа конвейера до 180 единиц в сутки, основанном на оценке ситуации на рынке и недопущении затоваривания складов компании», – пояснила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что «КАМАЗ» во втором квартале продолжает выпуск магистральных грузовиков последних поколений К4 и К5. Всего за три месяца планируется произвести 346 магистральных тягачей поколения К4 и 77 – поколения К5.