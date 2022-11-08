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Ру Тат
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Экономика
8 ноября 2022  11:01

КАМАЗ за 10 месяцев увеличил производство на 1,5%

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КАМАЗ в январе-октябре 2022 года выпустил 36,04 тыс. машинокомплектов – на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба предприятия.

Завод двигателей поставил за 10 месяцев на автомобильный завод и другим потребителям 39,7 тыс. двигателей и силовых агрегатов.

Запасных частей отгружено на сумму 27,8 млрд рублей (рост на 11,3%).

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к Государственному Совету РТ, отметил работу КАМАЗа по сохранению объемов производства. По его словам, предприятие продолжает развитие модельного ряда и в первом квартале будущего года запустит производство полного модельного ряда грузовиков нового поколения К5 с полным завершением программы импортозамещения.

 

#камаз
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