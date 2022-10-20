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Ру Тат
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Официальная хроника
20 октября 2022  10:34
Елена Рощупкина

Минниханов: КАМАЗ в начале 2023 года завершит программу импортозамещения для К5

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Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к Государственному Совету РТ отметил работу КАМАЗа по сохранению объемов производства. 

По его словам, предприятие продолжает развитие модельного ряда.

«В первом квартале будущего года автогигант запустит производство полного модельного ряда грузовиков нового поколения К5 с полным завершением программы импортозамещения с улучшением потребительских качеств», – отметил Рустам Минниханов.

Также он сообщил, что в Елабуге компания «Соллерс» до конца текущего года запустит производство новых коммерческих автомобилей.

Оглашение ежегодного послания Президента РТ проходит в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. На заседание кроме депутатов Госсовета РТ приглашены руководители министерств и ведомств республики, общественных организаций, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.
 

#послание президента рт #камаз
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