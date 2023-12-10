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«КАМАЗ» планирует открыть новые сервисы и увеличить объемы продаж модели К5 в Иране
ПАО «КАМАЗ» планирует расширить работающую сеть сервиса в Иране. Как сообщили в газете «Вести КАМАЗа», оснащение и переоснащение сервисных центров коснется нескольких крупных городов страны, проходящих на маршруте Международного транспортного коридора «Север-Юг». Также компания намерена увеличить объем продаж седельных тягачей К5 в этой стране.
На данный момент татарстанский производитель грузовиков занимается получением сертификатов европейского стандарта в России. Позже компании нужно будет получить сертификат в Иране. Уточняется, что «КАМАЗ» планирует обеспечить своей техникой локального логистического оператора Iranian Shipping Lines, используя российское финансирование.
Отметим, что с момента возобновления поставок в Иран «КАМАЗ» реализовал около 700 грузовиков. Согласно плану, объемы продаж автомобильной техники вырастут благодаря введению на рынок модели КАМАЗ-54901.
«Сегмент седельных тягачей сегодня наиболее востребован среди иранских потребителей. В связи с этим компания рассчитывает на активный спрос на флагманскую модель поколения К5», - пояснили в сообщении.
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