«КАМАЗ» планирует открыть новые сервисы и увеличить объемы продаж модели К5 в Иране

ПАО «КАМАЗ» планирует расширить работающую сеть сервиса в Иране. Как сообщили в газете «Вести КАМАЗа», оснащение и переоснащение сервисных центров коснется нескольких крупных городов страны, проходящих на маршруте Международного транспортного коридора «Север-Юг». Также компания намерена увеличить объем продаж седельных тягачей К5 в этой стране.

На данный момент татарстанский производитель грузовиков занимается получением сертификатов европейского стандарта в России. Позже компании нужно будет получить сертификат в Иране. Уточняется, что «КАМАЗ» планирует обеспечить своей техникой локального логистического оператора Iranian Shipping Lines, используя российское финансирование.

Отметим, что с момента возобновления поставок в Иран «КАМАЗ» реализовал около 700 грузовиков. Согласно плану, объемы продаж автомобильной техники вырастут благодаря введению на рынок модели КАМАЗ-54901.

«Сегмент седельных тягачей сегодня наиболее востребован среди иранских потребителей. В связи с этим компания рассчитывает на активный спрос на флагманскую модель поколения К5», - пояснили в сообщении.