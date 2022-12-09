КАМАЗ выпустил почти 40 тыс. грузовиков за 11 месяцев 2022 года

КАМАЗ в январе-ноябре этого года выпустил 39,8 тыс. грузовиков, что на 200 автомобилей больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба предприятия.

При этом за ноябрь этого года автогигант выпустил 3,8 тыс. машинокомплектов, что на 350 меньше, чем в аналогичный месяц 2021 года. Это связано с ростом выпуска полноприводных грузовиков, требующих больших трудозатрат.

В то же время завод двигателей КАМАЗа нарастил темпы производства по сравнению с 2021-м. Так, в ноябре предприятие выпустило 4,5 тыс. двигателей – на 50 больше, чем в прошлом году, а всего за 11 месяцев произведено 44,2 тыс. двигателей – почти на 1 тыс. больше прошлогодних показателей.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к Государственному Совету РТ, отметил работу КАМАЗа по сохранению объемов производства. По его словам, предприятие продолжает развитие модельного ряда и в первом квартале будущего года запустит производство полного модельного ряда грузовиков нового поколения К5 с полным завершением программы импортозамещения.