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Экономика 3 июля 2024 15:51

«Камаз» выплатит рекордные дивиденды за 2023 год

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Акционеры «Камаза» на общем собрании одобрили рекомендацию совета директоров и решили направить 25% чистой прибыли, полученной по итогам работы за 2023 год, на выплату дивидендов. ​​​​

Таким образом, дивиденды татарстанской компании за 2023 год составят 4 рубля 49 копеек на одну акцию. К слову, это в 2,4 раза больше, чем было выплачено по итогам 2022 года, следует из сообщения производителя грузовиков.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 16 июля 2024 года.

#камаз #дивиденды
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