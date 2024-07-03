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«Камаз» выплатит рекордные дивиденды за 2023 год
Акционеры «Камаза» на общем собрании одобрили рекомендацию совета директоров и решили направить 25% чистой прибыли, полученной по итогам работы за 2023 год, на выплату дивидендов.
Таким образом, дивиденды татарстанской компании за 2023 год составят 4 рубля 49 копеек на одну акцию. К слову, это в 2,4 раза больше, чем было выплачено по итогам 2022 года, следует из сообщения производителя грузовиков.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 16 июля 2024 года.
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