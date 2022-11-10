КАМАЗ выкупил у немецкой ZF долю в совместном предприятии «ЦФ КАМА»

ПАО «КАМАЗ» стал единоличным участником ООО «ЦФ КАМА», сообщили сегодня в компании.

«Несмотря на принятое партнером решение, общество работает в плановом режиме и обеспечивает в полной мере потребности "КАМАЗа"», – добавили также в пресс-службе предприятия. Об условиях консолидации доли не сообщается. В ЕГРЮЛ 100% участников компании теперь записано ПАО «КАМАЗ».

«ЦФ КАМА» было создано для обеспечения автомобилей КАМАЗ современными, экономичными и долговечными трансмиссиями; партнером с долей в 51% выступала немецкая компания ZF Friedrichshafen AG, мировой лидер в производстве автокомпонентов. Это было первое совместное предприятие КАМАЗа с глобальными производителями и единственная производственная площадка ZF на территории стран СНГ.

По данным «КАМАЗа», в настоящее время «ЦФ КАМА» производит 9- и 16-ступенчатые механические коробки передач Ecomid (9S1310 TO) и Ecosplit (16S1820 TO), которые могут использоваться для комплектации силовых агрегатов мощностью от 160 до 500 л.с. Компания не только осуществляет сборку трансмиссий, но и самостоятельно производит их компоненты – шестерни и валы. Также занимается ремонтом коробок передач для автомобилей КАМАЗ.

По данным из ЕГРЮЛ, генеральным директором «ЦФ КАМА» остался Ярослав Карманов, который возглавил ее в 2020 году. Уроженец Набережных Челнов и выпускник КамПИ 2007 года по специальности «Технология машиностроения» пришел на «ЦФ КАМА» еще в 2008 году, начав карьеру с должности инженера-технолога.

Напомним, летом этого года КАМАЗ также выкупил производство тормозных систем с оборотом около 4 млрд рублей в год у немецкого Knorr-Bremse, после чего переименовал компанию в «КАМАЗ тормозные системы». СП с Knorr-Bremse было создано в 2007 году, и к тому времени стало третьей компанией в партнерстве с глобальными поставщиками. Второй было СП с американской Cummins «КАММИНЗ КАМА» по выпуску двигателей.

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