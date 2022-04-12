КАМАЗ в марте снизил производство на 7%

КАМАЗ в марте произвел 4 тыс. 23 машинокомплекта, что на 7,5% меньше, чем в том же месяце год назад, сообщила пресс-служба компании.

«Заводы и подразделения «КАМАЗа» по итогам выполнения производственного плана первого квартала 2022 года по-прежнему опережают аналогичные показатели прошлого года», – отметила пресс-служба предприятия.

Всего в первом квартале автомобильный завод сдал для отгрузки потребителям 11 тыс. 398 машинокомплектов – это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ, подпавший под санкции Евросоюза, планирует в первом квартале 2023 года начать производство полностью локализованных автомобилей пятого поколения.