КАМАЗ в этом году произвел 1,1 тыс. грузовиков поколения К5

В январе-сентябре 2022 года «КАМАЗ» произвел 1 тыс. 148 флагманских магистральных тягачей поколения К5 – КАМАЗ-54901, сообщила пресс-служба предприятия.

Также было выпущено 1,7 тыс. грузовиков поколения К4 – модели КАМАЗ-5490.

В том числе в сентябре предприятие произвело 150 грузовиков модели 54901 и 84 – 5490.

«Ведется сборка и других моделей грузовиков поколений К4 и К5», – уточнила пресс-служба предприятия.

Ранее сообщалось, что в этом году, согласно бизнес-плану, планировалось выпустить около 16 тыс. автомобилей поколений К4 и К5. Однако с их производством возникли сложности, так как использовались зарубежные компоненты. Однако выпуск автомобилей последних поколений не прекращался.

Производство автомобилей поколения К5 с новой компонентной базой планируется начать в первом квартале следующего года.