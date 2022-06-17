Когогин: Выпуск автомобилей К5 с новыми компонентами начнется в первом квартале 2023 года

Выпуск автомобилей поколения К5 с новой компонентной базой планируется начать в первом квартале следующего года, сообщил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума.

В этом году, согласно бизнес-плану, планировалось выпустить около 16 тыс. автомобилей поколений К4 и К5. Однако с их производством возникли сложности, так как использовались зарубежные компоненты.

Вместе с тем выпуск автомобилей последних поколений не прекращался. «Мы не перестали выпускать К5 и К4, они продолжаются, просто мы вырабатываем запас и то, что недопоставили европейцы, пытаемся найти в других странах. Все равно мы несколько тысяч сделаем, но это не 16 тыс., это от 3 до 5 тыс. в зависимости от ситуации. Это болезненно для нас, поскольку основной денежный поток был на дорогих машинах», – поделился глава компании.

Он подчеркнул, что на складах нет ни К4, ни К5 – все распродается. «Мы стремимся, чтобы у нас на конвейере каждый месяц присутствовало 50–100 машин, чтобы люди не разучились их делать. Идет программа локализации для того, чтобы мы в следующем году смогли выйти на масштабное производство. Мы это неизбежно сделаем», – уверен Когогин.

Пока объемы производства планируется поддерживать за счет выпуска более простых машин – К3. Мощности по их выпуску были в свое время уменьшены до 16 тыс., сейчас они вновь наращиваются до 40 тыс.

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